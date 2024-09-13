“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

“租房开2小时空调用完100元电费，房东拒绝退租”“新租公寓检测房间甲醛含量竟超标两倍多”“在租房平台看到心动房源，线上不让咨询，被引流到线下看房时才被告知已出租，被忽悠租了其他房子”……暑期以来，诸如“串串房”、 “照骗房”、提灯定损等租房消费乱象被媒体频频曝光。

消费者通过“人民投诉”平台反映租房后第一天眼睛刺痛，自费检测甲醛超标，租房平台客服、管家等相互推诿不解决。（图片来自“人民投诉”用户）

“人民投诉”梳理发现，近期平台涉及租房消费投诉较为密集，主要问题包含——超低价租房“陷阱”深，硬件设施、环境等货不对板质量问题多；中介平台乱收“看房费”，服务却不到位；虚假承诺收取订金后抬高中介费；租房承诺与合同不符，商家拒绝退租；刻意隐瞒房源不利信息，租房后发现问题，协调无责退租解约、索赔难；因客观原因提前退租，被乱扣高额违约金；违规改造出租房屋结构，居住安全隐患大；租房合同频现霸王条款，与线下承诺不符，机构单方终止合同，违约不承认不赔付；合同未签也未租房，机构不退订金；租房机构和房主出现纠纷，客户权益无保障被强制退房；合同到期，中介机构超期不退押金等等。

网友涉及租房消费中的相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

房屋租赁是引发纠纷的高发领域，租客作为租赁关系中相对弱势的一方，常常遭遇维权难。为了保护出租人和承租人利益，近几年，国家也在不断出台相关政策整治租赁市场乱象，例如北京、上海等地均出台了《住房租赁条例》。今年7月底，《北京市住房租赁押金托管和租金监管暂行办法》发布，对押金托管和租金监管过程中的纠纷解决等方面明确了管理规定。

眼下，异地务工人员、毕业/求职人员、商家等租房需求旺盛。结合多地消协部门发布的相关提示，“人民投诉”建议消费者——

√ 谨慎选择租房平台，签订正式租赁合同。选择正规、口碑好的大平台或中介机构，特别注意一些成立时间不长、仅通过网络APP开展业务的租房平台。确保合同内容详尽、明确，包括租赁期限、租金、押金、维修责任、违约责任等重要条款。签订合同时，应当要求提供房屋产权信息，避免租赁到非法建筑或产权纠纷的房屋；可对房屋空气质量等事项及违约责任进行明确约定。

√ 实地查看房屋，多方了解价格。要考察房屋周边的生活环境和配套设施，特别要检查房屋质量，包括结构、电路、燃气等方面，确保不存在安全隐患，对于存在的隐患应当要求中介或房东进行维修。检查房屋内生活设施是否完好、齐全，能正常使用，无“电费刺客”。此外，多方了解市场价格区间，对收房价格明显高于市场、出租价格明显低于市场的租赁企业和租赁交易行为，自觉警惕市场风险。

√ 慎用“租房贷”。消费者通过“租房贷”等信用贷款产品，提前将半年或一年甚至更长周期的房租一次性支付给转租企业，将会扩大交易风险。一旦转租企业破产倒闭，消费者仍需向“租房贷”平台还款，否则影响个人征信。

√ 了解并确认押金的金额和退还方式。在租金支付方式上，注意避免一次性支付较大额度的租金，同时应向租赁合同约定的企业账户打款，谨慎向企业业务人员个人账户打款。避免因押金问题产生经济纠纷。同时容易忽略的是，还需明确租金以外的其他费用承担方式，如水电费、物业费、网络费等。

√ 高度警惕“低价美房”。租房时警惕装修家具崭新，价格却低于正常标准的房屋。可使用空气质量检测仪等工具，在租房前进行测试。如租到有害物质超标的房屋，则出租人因未交付符合居住条件的房屋构成违约，承租人可依法解除合同。注意保存证据，必要时可委托专业鉴定机构对房屋空气质量进行鉴定，以便维权。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

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（本期编辑：崔元苑）

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(责编：崔元苑、吕骞)