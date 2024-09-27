“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

“4000元网购的‘救命药’竟是假药”“小伙网上购买所谓的‘功能药品’被诱入刷单骗局被骗8万余元”……今年以来，网购医药保健品消费维权问题被媒体频频曝光。

消费者通过“人民投诉”平台反映网购28片包装的药品，实际收货仅为7片包装。（图片来自“人民投诉”用户）

随着电商、快递的业务发展，与老百姓息息相关的医药保健也进入网购领域，并得到相关政策的大力扶持。如目前上海、北京、浙江等地已实现线上购药医保账户支付，有效破解了群众购药费时费事、找药难等问题。与此同时，相关交易乱象也频频发生，侵犯着消费者的权益。

“网购的血压仪测量不准，商家以超过七天无理由退货期限为由拒绝退换货”“网购了一款名为疥康王的药品，用了以后皮肤溃烂掉皮，商家和平台置之不理”……人民网“人民投诉”平台梳理发现，今年以来平台涉及医药保健产品的投诉居高不下，问题大多聚焦于——产品介绍图片与实际药品不符，货不对板；商家编造各种噱头，虚假宣传产品功效；商家未经消费者同意私自换药；平台非法渠道购进并销售计量不准掺杂使假的商品，假药、劣药真假难分辨；商品产生质量或功能失效等问题，售后维权难。

网友涉及网购医药保健品等相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

行业的快速发展离不开国家安全监管保驾护航。9月12日，医疗器械网络销售合规治理工作报告会上，国家药监局通报了近期医疗器械网络销售、舆情监测以及涉网医疗器械投诉举报等情况，并对进一步做好网售合规治理工作提出要求。

9月18日，国家药监局公布了“彭某某通过网络无证经营药品案”等四起药品网络销售违法违规典型案例（第六批）。

一系列举措切实保障公众用药、用械安全。结合多地消协、市场监管部门发布的相关内容，“人民投诉”提醒广大消费者：

●确认网上药店和药品资质。消费者网购药品时，重点关注两个资质：一是药品零售企业资质，药品经营许可证应当公示于网站首页或者经营活动的主页面显著位置；二是药品资质，所购买药品应取得国家药品监督管理局核发的药品注册证。消费者如发现无资质网售药品、销售禁止网售药品等违法违规行为，请及时向所在地药品监督管理部门投诉举报。

●选择在药品监管部门完成备案的正规药品网络销售平台购买。不通过不明网店或通过微信、微博、自媒体的方式购买处方药、“海淘药”“港版药”和国家有特殊管理要求的药品。消费者可以登录国家药品监督管理局网站，在“数据查询”栏目中查询，凡是经药监部门批准具有资质的网上药店，都可以在上面查到。

●收到药品时，要仔细查看药品外观包装有无破损、是否完整；核实药品派送药店是否与网购平台药店一致；核对药品实物与网售信息是否一致；查看产品批号、生产日期是否在有效期内。

●网友产品与描述不符时，保留发票等足以证明合同关系的消费证据，采取拍照、录像等方式进行证据保全，及时联系平台或当地监管部门进行反馈。

●根据自身情况或医嘱理性购买。对于适用人群具有严格限制的药品，应经医生诊疗，凭处方从正规渠道购买，并在专业人士的指导下合理用药。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击下图“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：曹淼）

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(责编：李源、吕骞)