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消费曝光台|速瘦、躺瘦、暴瘦 警惕减肥塑身消费陷阱

2024年09月06日08:22 | 来源：人民网
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“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

“一针瘦掉20斤”“一粒饱腹一整天”“不挨饿不节食不运动，躺着就能瘦”看到这样的宣传语，你心动吗？

近几年，伴随肥胖人口数量的不断增长，与减肥有关的概念层出不穷：溶脂针、酵素、燃脂咖啡、左旋肉碱、减肥脑波音乐……减肥产品市场规模正以前所未有的速度扩增。与此同时，减肥产品相关交易平台乱象也频频发生，侵犯着消费者的权益。

“连续两天不让吃饭只吃产品，第二天就开始拉稀”“网上购买减肥产品，服用后无效，与卖家沟通多次至今未退款”“成本4毛钱，售价上千，减肥没成功，钱包先瘦了”“生理盐水当作瘦身针打，两个月后毫无变化”……在人民网“人民投诉”平台上，近期有不少涉及减肥产品乱象的投诉，具体问题大多聚焦于——

商家编造各种噱头，虚假宣传产品功效及瘦身效果；减肥中心诱导消费节食不合理，损伤健康却不赔偿或不顾消费者身体耐受与否，为掉秤鼓励少喝水吃泻药；套娃式营销，反复要求追加购买；产品假劣多，承诺无效退款却不履行等。

网友涉及减肥产品相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

网友涉及减肥产品相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》指出，我国有超过一半的成年居民超重或肥胖。世界卫生组织也已将肥胖列为十大慢性疾病之一。面对肥胖这一健康隐形“杀手”，减肥产品的关注度正不断提高。

然而，面对市场上琳琅满目的减肥产品，消费者往往很难分辨其真正功效和对身体健康的影响。

有专家分析，目前市场上在售的各类减肥产品主要分为三大类：一是抑制食欲类，但长期大量服用这类减肥产品，可能造成营养吸收不足，降低免疫力；二是腹泻类，人为加大身体排泄减少对食物的吸收，但这类产品可能造成胃肠道功能紊乱等问题；三是通过提高心率、血压、新陈代谢率，使身体消耗更多的热量来减脂减重，这类减肥产品极易导致头疼、失眠、血压升高、心动过速，从而诱发多种疾病。 

结合多地消协和相关市场监管部门发布的相关内容，“人民投诉”提醒消费者：

●增强保健养生知识的科学认知，提防各种以减肥、养生、治病为“卖点”的虚假宣传，特别是推销虚假减肥产品的消费陷阱。

选择正规减重机构。近两年很多公立医院开展减肥业务，开设减肥门诊和医学减重中心，消费者在选择时尽量选择正规机构，进行科学减重。

●选择正规渠道购买产品，避免“踩雷”。购买产品时应选择正规的药店、超市或官方网站等渠道，避免在不明来源的网店或微商等个人处购买。

●认清三无产品。收到产品时，仔细核对产品外包装盒上生产厂家、生产日期、质量合格证明以及批准文号等信息。

●积极维护自身权益。如遭遇欺诈或发现产品存在质量问题，应及时向相关部门举报并保留好相关证据。

“人民投诉”建议，坚持以预防为主，并积极践行健康的生活方式，健康饮食、科学运动，才是减脂瘦身的不二法门。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击下图“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：曹淼）

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(责编：曹淼、高雷)

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