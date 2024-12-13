“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

近期，一段“三胎宝妈在月子会所生孩子，充值55万后成股东，如今分红没有，本金也拿不回”的采访视频在网络引发关注。近年来，随着大众对女性产后护理和“科学坐月子”的重视，产后康复保健市场需求快速增长。与此同时，五花八门的产康项目、参差不齐的服务质量等问题也愈发突出。

在人民网“人民投诉”平台上，不少用户反映了在产后康复保健消费时遇到的诸多“套路”——“22800元购买了舒适月子套餐，服务质量欺诈”“月子中心预订房间，未入住申请退款被拒”“机构虚假宣传，通乳服务操作一年没有效果”“订购了价值788元/10次的产康项目，套餐里明确6项赠品，5项没给到”“服务期间产康师、产康销售不停给我灌输产后身材恢复焦虑，进行诱导消费”等。

“人民投诉”梳理发现，近期平台涉产后康复消费的投诉量上升，内容主要聚焦：

·服务机构虚假营销，夸大康复效果，实则无法兑现承诺；

·服务标准与消费者心理预期不匹配，如月子餐简陋、遇到突发情况无处置方案以及产康护理项目额外加收未明示费用等；

·消费价格不透明，折扣/套餐/活动“陷阱”难防；

·专业门槛导致信息不对称，一些“天价”项目名实不符，“小病大治”或“无病乱治”；

·销售话术不规范，部分违规灌输产后焦虑，诱导高额充值消费；

·机构和护理/服务人员资质信息造假，服务安全性和专业性风险放大；

·服务质量欺诈或护理不当致伤，售后退款难或服务退订难。

网友涉及产后康复保健消费纠纷的相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

据了解，当前，在鼓励生育的政策背景下，消费者对专业科学的产后康养服务需求旺盛。然而目前产后康复保健机构准入门槛低、行业标准缺失、监管盲区多，月子会所、美容机构等不具备医疗资质的机构成为产后康复服务的主体。规范产后康复服务市场迫在眉睫。

有业内人士指出，现实中，产后康复保健机构常常涉及住宿、餐饮、诊疗等多种业务，而这些不同服务项目分属不同的部门监管，监管归属分散、不明确导致了监管执行难度大，行业“野蛮”生长，纠纷多发。市场监管部门与卫生行政部门应加强合作，加强许可证审批和日常巡查，确保其合法经营和服务质量；对拟从事诊疗活动的月子中心，应当申请设立相应类别的医疗机构，并依法取得《医疗机构执业许可证》，纳入医疗机构管理范围。

今年以来，已有地方市场监管部门做出探索。2024年10月，福建省厦门市市场监管局发布《产后母婴生活照护服务合同公平缔约指南》和《产后母婴生活照护服务行业风险提示》，聚焦提升月子中心履约质量，防范化解纠纷。

除加强监管外及行业自律外，结合消协、市场监管部门发布的相关提示，“人民投诉”建议消费者可以这样“避坑”：

√提前考察，理性选择。在选择月子中心时，一定要实地考察，仔细查看月子中心是否证照齐全，多途径了解商家的经营状况、信誉程度和服务能力。可多家对比，多次上门了解，切勿“一时脑热”，仓促决定。

√规范合同，明确责任。签订书面合同时要仔细阅读合同条款，详细了解、明确、核对服务项目和价格，做到心中有数，避免日后产生额外收费。同时，明确双方权利和义务，切勿轻信商家的口头承诺。

√保持关注，切勿大意。月子中心预售周期较长，中间存在多种变数，消费者一般下单后至生产入住前就未再关注月子中心的经营情况。建议不定期去月子中心看看，了解月子中心的经营情况，避免出现月子中心“一夜蒸发”，产妇无所适从等情形。

√警惕低价诱惑、虚假宣传。对月子中心承诺的住宿标准、餐标、护理套餐等服务内容，消费者应尽可能详细了解，以防消费过程中产生纠纷，并留存证据便于维权。

√保留证据，依法维权。消费者应当向商家索要并保管好合同、收款凭证、付款凭据等相关证据材料，最好能对签约当时承诺的服务套餐、房间现状等进行照片、视频固定。一旦发生纠纷，可先行与经营者协商解决。若协商不成，可拨打12315电话或者向有关行政部门投诉，依法维护自身合法权益。

……

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欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

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（本期编辑：崔元苑）

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(责编：李源、吕骞)