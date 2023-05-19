直播预告：科学认识脑胶质瘤 人文关怀同等重要

神经系统疾病与大脑有着千丝万缕的联系，脑胶质瘤作为最常见的原发性颅内恶性肿瘤，侵袭性强、极易复发，治疗方式有限，被认为是神经外科治疗中难治性肿瘤之一。在大部分人眼中，得了这个疾病就犹如收到“死亡通知书”，但事实真的如此吗？随着医学进步，脑胶质瘤等一系列颅内恶性肿瘤的治疗取得了哪些新进展？在疾病的诊治过程中，人文关怀有着怎样的意义？

5月19日15:00，“人民好医生”客户端将邀请海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）神经外科主任陈菊祥做客直播间，向广大网友科普脑胶质瘤相关知识。

专家简介

陈菊祥，海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）神经外科主任、教授、博士生导师。中国医师协会脑胶质瘤专委会常委、中国抗癌协会脑胶质瘤专委会常委、中国医师协会颅底外科专委会委员，中国神经科学会临床与基础分会委员，全军神经外科专委会委员，上海市神经外科专委会委员、上海抗癌协会神经肿瘤专委会副主委和上海司法鉴定专家委员会专家等。

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