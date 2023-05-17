专家：“二阳” 症状很轻 从中医角度看呈风热感冒特征

人民网北京5月17日电 （记者孙红丽）当前如何做好个人防护？“健康中国”公众号今日发文表示，当前流行的XBB系变异株是新冠病毒奥密克戎的重组变异株。研究数据显示，与早期流行的奥密克戎变异株相比，其传播力和免疫逃逸能力都要强，但致病力没有明显变化。要科学看待疫情，坚持已经养成的良好的卫生习惯。

北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强认为，原来没有感染的人群、高龄老人、没有打疫苗的人、有基础病的人，是临床高度关注的人群，也是需要重点防护的人群。这些人群应加强个人防护，预防感染。

“二阳”的症状很轻，从中医的角度看，它属于风热感冒，呈现风热感冒的特征。北京中医医院院长刘清泉分析，现在很多地方从春天转入到夏天，天气逐渐炎热，风热导致的疾病就会增加。二次感染后出现风热感冒症状，如嗓子疼、轻度咳嗽、低烧等，使用中医治疗风热感冒的药物非常有效，如清热、疏风解表、利咽喉类药物。低热者用了这些药物，全身症状就会逐渐消失。

刘清泉说，针对出现二次感染的情况，大家不用惊慌。要做好个人防护，勤洗手，避免到人员聚集的场所，多开窗通风等。

“要保持健康饮食，最好做到清淡饮食。”刘清泉说，从中医角度看，风热引起的感冒，最容易侵犯的是有热邪内积的人群。经常吃重油重辣重盐类食物，会很快出现体内积热，容易出现感冒或感染新冠病毒。因此，饮食要清淡，要保持胃肠清利，防止胃肠有积热，再次感染的几率就会下降。

对于儿童青少年来说，少吃快餐，少喝碳酸饮料。儿童青少年都是阳热性体质，经常吃快餐、喝碳酸饮料以后，体内会产生积热，感染新冠病毒的几率就会大增。他们感染以后往外传播的几率加大，因为孩子在学校学习和活动时，接触的人较多，更容易传染。要保持作息规律，早睡觉，饮食清淡。

中国疾控中心传防处研究员王丽萍说，进入“乙类乙管”后，我国防控的目标是保健康、防重症，所以对于有重症高风险人群，如老年人，尤其是80岁以上的老人、有严重基础性疾病人，要做好个人的防护，避免去人多聚集的场所，平时注意手卫生，去人多封闭的环境，注意戴好口罩等。