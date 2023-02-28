直播预告：推进胶质瘤亚专科建设 让病人利益最大化

脑胶质瘤是一类脑肿瘤疾病的统称，是最常见的原发性颅内肿瘤。不同分期分型的脑胶质瘤是否有机会被治愈？对应不同类型的胶质瘤，临床医生该如何应对？

3月1日10：00至11：00，福建医科大学附属第一医院院长康德智将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，为公众普及胶质瘤的治疗方法和胶质瘤亚专科建设的相关内容，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

康德智，主任医师，教授，博士生导师。福建医科大学附属第一医院党委副书记、院长，国家卫生计生突出贡献中青年专家，福建省科技创新领军人才，中国医师协会神经外科医师分会副会长，中华医学会神经外科学分会常委、副秘书长、脑血管外科学组组长。国家卫健委脑防委出血性卒中外科专业委员会主委，中国抗癌协会脑胶质瘤专业委员会副主委，福建省脑重大疾病与脑科学研究院院长，福建省神经系统疾病临床医学研究中心主任。

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