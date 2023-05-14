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母亲节，做“不被定义”的妈妈

2023年05月14日09:08 | 来源：人民网
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现代社会，女性承担了多种多样的角色。她们是女孩、是职场女性，同时也可以是妻子、是妈妈。在如此多角色中，人们对于妈妈这个词仍保留着“慈爱”“忍耐”“付出”等标签。这无形中为妈妈或准妈妈冠上了“标准定义”。但是，妈妈这个角色不应是一种负担，女性因为有了孩子，才多了这样一个名字，这让她们懂得了爱和生命的意义。但同时，她们仍呼唤做“不被定义”的自己。

在传统定义中，妈妈可能是这样——

十月怀胎、一朝分娩、多年照料。牺牲工作或升迁机会，为丈夫和孩子默默付出……

实际上，妈妈也可以过得“不一样”——

左手事业、右手萌娃。平衡工作、生育和养育，她们越来越自信从容、精致优雅。

上得了课堂，下得了厨房；改得了作业，做得了小报；

懂得了琴棋，会得了书画；跳得了舞蹈，讲得了故事；

搜得了攻略，找得了景点；挣得了学费，付得了消费……

其实，好妈妈不一定要遵循传统的定义，好妈妈同样可以活得很“哇塞”！

勇敢，好奇，有活力！让生活充满轻松、自信和勇气。

感恩母亲节，最好的礼物，

是祝愿天下妈妈，做心目中的自己。

编辑/设计：杨迪、乔业琼、郭思邈 

(责编：乔业琼、吕骞)

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