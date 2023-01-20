直播预告：春节防疫锦囊，让你安心过大年

新春将至，许多人已开启返乡旅程，在春运途中该如何做好个人防护？返程时又应该做哪些防护措施？

1月20日10:00至11:00，北京朝阳医院呼吸与危重症科主任、中国医师协会呼吸医师分会慢性阻塞性肺疾病工作委员会委员林英翔将做客“人民好医生”APP直播间，为广大网友送上春运防疫锦囊。欢迎届时收看。

专家简介：

林英翔，医学博士，研究生导师，首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师。中国医师协会呼吸医师分会慢性阻塞性肺疾病工作委员会委员；中华医学会呼吸病学分会慢性阻塞性肺疾病学组委员；中国慢阻肺联盟委员；国家卫生健康委员会全国医疗服务技术规范专家组成员；作为课题负责人主持完成国家级和省部级等科研项目以及国际合作项目；参加中华医学会和国家卫生健康委员会慢阻肺相关指南、专家共识以及行业标准的制定。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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