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防治碘缺乏病日|我们现在还需要补碘吗？了解这6“碘”知识

2023年05月15日08:35 来源：人民网

编者按：2023年5月15日是全国第30个“防治碘缺乏病日”，活动主题是“科学补碘三十年，利国利民保健康”。为什么要长期坚持食用碘盐？食盐加碘与甲状腺癌高发是否有关联? 碘摄入过量可导致哪些疾病？了解这6“碘”知识！

(责编：孙红丽、高雷)


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