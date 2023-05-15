防治碘缺乏病日|我们现在还需要补碘吗？了解这6“碘”知识

编者按：2023年5月15日是全国第30个“防治碘缺乏病日”，活动主题是“科学补碘三十年，利国利民保健康”。为什么要长期坚持食用碘盐？食盐加碘与甲状腺癌高发是否有关联? 碘摄入过量可导致哪些疾病？了解这6“碘”知识！