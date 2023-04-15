直播预告：这些泌尿生殖系统知识值得关注

2023年4月15日至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。随着人们健康意识提升，越来越多人开始关注肿瘤预防。其中，泌尿生殖系统的健康影响着家庭的幸福，因此，泌尿生殖系统肿瘤防治同样值得关注。

4月17日10:00，解放军总医院第五医学中心肿瘤内科主任医师马俊勋，将做客“人民好医生”演播室，为大家解答有关泌尿生殖系统肿瘤防治的问题。

专家简介：

马俊勋，擅长肺癌化疗及分子靶向治疗，肝胆胰恶性肿瘤，头颈部肿瘤，泌尿生殖肿瘤的综合治疗。现任北京市癌症防治学会肺癌免疫治疗专委会副主任委员、北京市乳腺病防治学会肿瘤免疫治疗专业委员会常委、中国研究型医院学会分子与免疫专业委员会常委等。

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