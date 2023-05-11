5G赋能医疗 脑胶质瘤的全程管理新模式

脑胶质瘤被称为“大脑杀手”，是一种常见的原发性颅内恶性肿瘤，因其危险性高、治疗难度大，给很多患者及其家庭造成危害。

近日，江苏省人民医院神经外科主任尤永平在做客“人民好医生”科普访谈节目时谈到，随着医疗技术和信息化技术的进步，脑胶质瘤等恶性肿瘤的治疗方式也在发生改变，5G远程支持对于脑胶质瘤的全程管理也可以发挥重要作用。

不可不知的脑胶质瘤

脑胶质瘤是由于大脑和脊髓胶质细胞癌变所产生的、最常见的原发性颅脑肿瘤。尤永平介绍，脑胶质瘤虽是最常见的颅内恶性肿瘤，但其发病率并不像肺癌、胃癌等其他恶性肿瘤那般高，年发病率为约为3-6人/10万。

目前，脑胶质瘤的发病原因并不明确，可能与遗传、基因变异和环境改变有关。很多人担心手机所产生的信号辐射会成为危险因素，但我们在生活中使用的手机，一般不会发出超高辐射，对脑组织影响不大。尤永平建议，如果担心长时间使用会对健康造成影响，可以使用耳机接打电话，睡觉时将其放置在离枕头较远的位置。

“相对于其他类型的癌症，脑胶质瘤早期的临床症状并不十分典型，但也有非常明显的疾病特征。”尤永平说，因脑组织受肿块压迫会出现头痛、恶心及呕吐、癫痫等症状。当脑胶质瘤对局部脑组织功能造成影响时，会导致患者视觉、思维等功能缺失，出现言语混乱、视物模糊等问题。如果突然出现持续性头痛、癫痫以及反应迟缓等症状，可通过CT和核磁共振检查来明确是否存在胶质瘤风险。

5G远程医疗支持下的脑胶质瘤全程管理

作为新一代通信技术，5G技术具有高速率、大容量、低延时等特点。尤永平说，5G远程医疗支持下的脑胶质瘤全程管理，是一种新的疾病管理模式。从疾病发病、诊断到后续的影像、手术治疗，术后的放化疗、综合治疗，最后康复管理，形成一个全流程的疾病管理过程，并配以多学科团队为患者提供更好的服务。通过5G信息技术，医疗团队不必受距离、时间的限制，可以及时地为患者提供诊疗帮助。将多学科诊疗与现代通讯技术相结合，进行脑胶质瘤一体化研究，不仅能够提高诊疗效率，缓解分级诊疗的压力，对于患者也能带来最大便利，帮助偏远地区或者行动不便的患者进行规范化治疗建议。

此外，在这一模式不断发展和推广的过程中，信息库所采集的数据和运行过程中所累计的经验，可以不断地通过大数据进行分析，对患者的治疗方案进行更新和改良。