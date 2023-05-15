认清这些“碘”，甲状腺病患者无需“谈碘色变”

碘是人体不可缺少的微量元素，碘摄入不足或过量都可能对甲状腺产生不良影响，甚至导致甲状腺病变的发生。

5月15日是全国第30个“防治碘缺乏病日”，今年的活动主题是“科学补碘三十年，利国利民保健康”。专家建议，应根据个人情况，适量摄入碘，以防治相关疾病。甲状腺病患者也无需“谈碘色变”，应及时到正规内分泌专科就诊，从而进行合理治疗，避免误诊误治或过度治疗。

“人体碘的来源主要由食品供给，占每日摄碘量的80%至90%。”中国科技大学附属第一医院（安徽省立医院）内分泌科主任叶山东说，碘在人体内每天都进行代谢，在停止碘摄入的情况下，体内储备的碘仅够维持两三个月的时间。世界卫生组织建议，成人的理想摄碘量为每天150微克左右，孕妇和哺乳期妇女为200微克，儿童摄碘量相应减少。

“绝大多数甲状腺病患者在治疗期间可正常地摄入碘盐，尽量避免碘摄入不足或过量。”叶山东说，患者也不能过度焦虑，应保持健康的心理状态。

“临床中，很多患者对自己是否需要特殊的碘饮食有困惑。其实，不同的甲状腺病病因不同，需要不同的碘饮食。”浙江大学医学院附属第一医院内分泌科主任沈建国表示。

他举例说，如果患有甲状腺功能亢进症，应限制碘摄入，尽可能忌用富碘的食物和药物。而患有甲状腺功能减退症，则需视情况而定。对甲状腺全部切除或完全破坏所致甲状腺功能减退症，食用加碘食盐或未加碘食盐对甲状腺无明显影响；对甲状腺腺叶切除或甲状腺组织尚有残留所致甲状腺功能减退症，可以正常碘饮食；碘缺乏所致甲状腺功能减退症，需要适当增加碘摄入；碘过量所致甲状腺功能减退症程度较轻，需查找碘过量原因，限制碘摄入。

“目前尚无证据证明碘摄入量增加与甲状腺癌的发病率相关，甲状腺癌患者一般可以正常碘饮食。碘摄入量过多或不足都能使甲状腺结节患病率升高，所以要适碘饮食。对于甲状腺结节有自主功能并伴有甲亢患者，则需限制碘摄入。”沈建国说。