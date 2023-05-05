直播预告：种植牙术后怎么护理？

种牙完成之后就一劳永逸了吗？事实并非如此。种植牙手术后，吸烟、口腔卫生状况不佳等因素都会对种植牙的使用时间造成影响，甚至还有可能使修复体周围黏膜、骨头遭受细菌感染而逐渐吸收。种植牙术后应该如何护理？生活中有哪些需要特别注意的地方？哪些好习惯能够让种植牙陪伴我们更长时间？

5月8日10:00，“人民好医生”客户端邀请北京大学口腔医院种植科主任邸萍做客演播室，为大家带来“世界微笑日”特辑：种植牙的术后护理，希望每个人都能拥有长久的健康微笑。

专家介绍：

邸萍，主任医师、教授、博士生导师、北京大学口腔医院种植科主任。担任中华口腔医学会口腔种植专业委员会常委、北京口腔医学会种植专委会常委等多个学术组织委员。

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