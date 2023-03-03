华山医院：关注脑胶质瘤病 深入探索新疗法

“希望能通过新技术探索新疗法更好地解决患者临床问题。”近日，复旦大学附属华山医院（以下简称华山医院）院长毛颖做客人民健康直播间，就华山医院神经外科在神经系统肿瘤疾病领域的发展和探索进行分享。

“近年来，脑胶质瘤相关领域的治疗和研究发展较快。”毛颖介绍，为了更好保护大脑的功能区，目前已发展了许多创新技术，例如导航神经外科技术和术中唤醒手术等，华山医院神经外科也在不断探索新技术和新方式。“不单单是手术技术，更要紧的是把胶质瘤分成不同类型，将分子病理的理念推广普及到全国，是非常重要的。”毛颖说，分子病理的理念是将胶质瘤分割细化为不同类型，采取不同治疗方法，开展精准化、个体化治疗。

华山医院神经外科也在探索新的治疗手段，积极改进新型药物、新型放射治疗方法。毛颖说：“不仅是肿瘤电场治疗，未来还可能涉及免疫治疗。总之，我们努力在为患者开发更多新技术和治疗手段。”

在具体介绍华山医院对肿瘤电场治疗相关技术方面的探索时，毛颖介绍，当前国际上已有相关研究，华山医院发挥自身医院患者数量优势，在患者积极配合下，开展了基于该项治疗的真实世界研究，并于去年将结果发表至国际期刊上。“我们希望能用最真实的中国患者数据告诉大家这种治疗的效果，以及在整个治疗中需要关注的注意事项，这将为临床应用打下良好基础。”

“神经肿瘤患者人数并不是非常多，但由于大脑屏障作用导致药物无法有效进入大脑等原因，治疗效果较差，因此神经肿瘤的死亡率在肿瘤谱系中排名比较靠前。”毛颖说，由于患者在病情发展中会出现偏瘫、失语、甚至有昏迷卧床的情况，不仅降低生活质量，也为患者及家属带来种种不便。“我们希望全社会都能加强对神经肿瘤的关注，尤其在患者的后续治疗和管理方面，也希望有更多社会力量加入进来，与我们一起‘战斗’，期待未来能攻克它。”

毛颖介绍，华山医院神经外科建科于1952年，科室一直以来都致力于以患者为中心、以疾病为中心的发展主线，在实际工作中将提升患者生活质量作为目标，希望能通过新技术探索新疗法，更好地解决患者的临床问题。