直播预告：久坐后颈痛腰酸？中医帮你解决脊柱疾病困扰

日常工作中电脑和手机是必不可少的工具，但因为屏幕位置较低，很多人形成了长时间低头的习惯。长时间低头容易使头部重心前移，肩颈部肌肉需要更大的拉力维持脊柱平衡，时间长了就容易发生颈椎病。此外，长时间久坐、跷二郎腿等不正确的坐立习惯也可能造成腰椎问题。如何正确保养脊柱？颈痛腰痛该怎样治疗？

5月10日16:30，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院望京医院脊柱二科主任杨克新做客直播间，为大家讲解脊柱疾病的中医治疗方法。

专家介绍：

杨克新，主任医师，研究生导师，中国中医科学院望京医院脊柱二科主任。中国民族医药学会骨伤科分会会长、中国博士后科学基金及北京市科学技术委员会评审专家。

如何收看直播：

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