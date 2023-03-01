直播预告：纵隔肿瘤大解惑

纵隔肿瘤是纵隔内的若干种肿瘤的统称，是一种临床胸部常见疾病，当患有这种疾病时，会给患者带来极大的负担，如果治疗不及时，很可能危及患者性命。什么是纵隔肿瘤？为什么会得肿瘤？又该如何排查纵隔肿瘤？

3月4日9：00至10：00，上海市肺科医院胸外科主任医师赵德平将做客“人民好医生”客户端，围绕纵隔肿瘤相关问题进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

赵德平，主任医师，教授，医学博士，博士后合作导师。上海市肺科医院胸外科主任医师，2015年获AME-Medtronic全国胸腔镜肺切除手术视频竞赛唯一最高奖——卓越奖，从事胸外科的临床工作20余年，个人年手术量1500余例，擅长机器人及单孔和剑突下单孔胸腔镜治疗早期肺癌等各种肺部疾病、纵隔肿瘤等。

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