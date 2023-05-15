人民日报读者来信版、人民网“人民投诉”联合开展观演购票体验问题征集活动

人民网5月15日电 （记者崔元苑）今年以来，文娱演出市场强劲复苏，演唱会、音乐节、话剧、舞剧等各类线下演出迎来爆发式增长。演出行业活力被激发的同时，线上票务消费纠纷和投诉量也随之激增。

在大众熟知的一级或二级票务平台上，上千元的演唱会门票迟迟不出票，不支持退票或被恶意扣除高额手续费，以“稀缺票”溢价为理由临时追加高额“服务费”等典型问题频频被曝光。人民网“人民投诉”平台上类似问题投诉也较为典型——“平台票价显示订金（预售价）为480元，客服通知最终票价1180元，溢价率高达146%”“平台违约强制退款并可随意操作手续费扣费价格”“显示预售状态，还未收到演唱会门票，退款仍遭拒”“一个多月订单都显示‘配票中’，而退票也很难”“演出票品不适用七天无理由退换”“拍错、重复购票拒不退费”等问题突出，却得不到相关平台回应处理。

为规范票务平台市场，督促纠治各种不合理“霸王条款”，切实维护消费者合法权益，人民日报读者来信版与人民网“人民投诉”平台联合发起问题征集，如果您遭遇此类权益侵害，或了解某些欺诈行为中不为人知的陷阱、黑幕，欢迎您扫描上方海报二维码进入征集页面留言、投诉、曝光。您还可以发送材料至人民日报读者来信版（邮箱：rmrbdzlx@126.com 传真：010—65368495）。

让我们一起行动，维护自身消费权益，共建和谐消费环境。

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