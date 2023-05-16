直播预告：教您摆脱“干眼症” 助双眼润泽明亮

干眼症症状包括眼睛干涩、干痒，伴有灼烧感，严重时视力下降，看东西模糊严重影响患者的正常生活。那么，干眼症能否治好？得了干眼症后又该怎么办？

5月17日15:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院望京医院眼科主任周尚昆做客直播间，为大家讲解干眼症的中医治疗方法。

专家介绍：

周尚昆，博士，主任医师，硕士研究生导师，中国中医科学院望京医院眼科主任，五官教研室主任。担任中国中医药研究促进会眼科分会副会长、中国中药学会眼保健专业青年委员副主任委员等多个学术组织职务。

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