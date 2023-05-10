肿瘤诊治进入“整合”时代

当今社会，恶性肿瘤的发生率越来越高，已经成为威胁人类生命的“第一大杀手”，严重影响家庭幸福和社会和谐。在不久前结束的第29届全国肿瘤防治宣传周启动仪式上，中国抗癌协会理事长、中国工程院院士樊代明表示，要防治癌症，民众意识觉醒和有效行动、卫生防控政策的落地、医疗和康复专业技术的提高，缺一不可，需要充分发挥整合医学的健康管理理念，实现从行业资源到技术手段的整合。

继《中国肿瘤整合诊治指南（CACA）》（瘤种篇）在2022年发布后，今年，《中国肿瘤整合诊治指南（CACA）》（技术篇）也正式发布，并将在全国举办30余场精读巡讲会，这也为肿瘤整合医学实践提供了重要的知识体系支撑。

我国有了肿瘤整合诊治指南

国家癌症中心发布的中国最新癌症报告显示，2016年我国共新发约406.4万个恶性肿瘤病例，241.35万个因恶性肿瘤死亡的病例，这意味着平均每天有1万多人会被诊断为新发癌症。肺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌、女性乳腺癌占据我国当前常见恶性肿瘤前五位。

对肿瘤这类高度异质性疾病，规范化诊疗的推广是提高整体诊治水平的关键。因此，指南在肿瘤防治系统中占有重要地位。

不能忽视的是，我国有大量病人，尽管广大医生有着丰富的经验，但多年来我国一直在沿用、参考国外癌症指南给我国患者治疗。

“国外指南固然有一定作用，却不能完全替代本土指南。”樊代明介绍，因为不是所有指南都与我国实际情况水土相和。

“基于我国医疗资源不均衡、诊治规范性差的现状，为实现《“健康中国2030”规划纲要》提出的癌症防治目标，制定一部秉承肿瘤全程管理的‘整合理念’，适合中国人群，具有基层可及性、临床操作性、学科体系性的肿瘤防治系列指南，势在必行。”樊代明强调。

2022—2023年，中国抗癌协会组织13000余位权威专家，集体编写完成我国首部《中国肿瘤整合诊治指南（CACA）》。该指南覆盖53个常见瘤种（瘤种篇）和60个诊疗技术（技术篇），秉承“防—筛—诊—治—康、评—扶—控—护—生”十字方针，将学科、观念、技术进行整合，聚焦中国人群的流行病学特征、遗传背景、原创研究成果及诊疗防控特色，纳入中国研究，注重中国特点，兼顾医疗可及性，具有国际视野，是适合中国人群的肿瘤指南规范体系，为肿瘤整合医学实践提供了重要的知识体系支撑。

今年的全国肿瘤防治宣传周期间，中国抗癌协会还以《中国肿瘤整合诊治指南（CACA）》为抓手，建设肿瘤防治核心知识库、素材库、选题库、作品库、人才库，全面推进我国肿瘤防治权威科普创作、科普评价体系及科普工作机制升级，并在全国范围内组织形式多样、内容丰富的科普患教活动，积极倡导每个人做自己健康的第一责任人，提升公众科学抗癌的理念和素养，推动高质量癌症防治，提升全民健康水平。

以整合的方式对抗肿瘤

“肿瘤防治，赢在整合。”中国工程院院士、国家恶性肿瘤临床医学研究中心主任、天津市肿瘤研究所所长郝希山表示，所谓整合，就是从宏观到微观，从临床到基础，从中医到西医的广泛整合，包括预防、筛查、早诊、综合治疗以至康复，贯穿疾病诊治全程、患者全生命周期。

以前的肿瘤治疗大多是针对疾病发生之后的治疗，现在的整合理念强调要把肿瘤病因学、流行病学、发病学也涵盖其中，将肿瘤预防、筛查作为重点内容，帮助肿瘤防控做到关口前移。

首先，开展常见恶性肿瘤早诊早治，提高早诊率，降低死亡率，是我国癌症防控工作的关键措施。郝希山举例，近20年来，我国全面强制乙肝疫苗、甲肝疫苗接种后，肝癌的发病率明显下降。“积极做好预防工作，从源头上消灭肿瘤，这是最有效、最经济的办法。”他表示。其次，早期诊断是提高肿瘤生存率的最有效的办法。例如实施乳腺癌普查的地区与不普查的地区相比，患者5年生存率可以提高20％—30％。“中国的乳腺癌患者与国外患者生理特征不一样，发病年龄也有差别，中国乳腺癌患者年轻女性占比较国外乳腺癌患者年轻女性占比更高。”郝希山表示，我国应该制定适合我国国民发病特点的、规范的、科学的筛查方案。中国抗癌协会和天津医科大学肿瘤医院牵头研究发布了有中国特点的筛查方案——《中国女性乳腺癌筛查指南》，为中国乳腺癌规范筛查和早诊早治提供科学依据。

此外，还要在治疗手段上，通过“整合”来提升治疗水平。

胰腺癌被称为“癌中之王”，它是目前公认的恶性度最高的肿瘤，5年生存率不足10%。天津市抗癌协会理事长、天津医科大学肿瘤医院院长郝继辉教授以胰腺癌为例进行了介绍：“要提高胰腺癌的生存率，早发现、早诊断、早开展规范化多学科治疗非常关键，同时还要整合多学科临床经验为患者制定个体化诊治方案，通过整合不同学科的学术优势，提升治疗效果。”

除了早诊早治，肿瘤的治疗还要把全周期管理进行“整合”。全周期管理在乳腺癌诊疗中的优势尤为明显。中国抗癌协会党委书记、副理事长，天津医科大学肿瘤医院党委书记陆伟教授介绍，新时代乳腺癌诊疗集乳腺研究、筛查、内科、外科、影像、病理、乳房再造、康复等为一体，实现了乳腺癌诊疗“单病种、多学科、一体化”、多学科协作、全流程管理，为早、中、晚期乳腺癌患者提供全周期诊疗服务。

精准医学与整合医学相辅相成

近些年，随着医学界对恶性肿瘤认知的转变，多学科的全病程管理、精准医疗等新理念得以逐渐引入肿瘤治疗，不断推动肿瘤治疗从疾病层面向整体管理演进。

《中国肿瘤整合诊治指南（CACA）》的发布，更有利于医生在分科越来越细化的当代医学体系中，将整合医学理论落实到实践中。

整合医学是多学科诊疗的升级版，即组建多学科整合诊治团队，制订个体化整合诊治方案，实现最优化整合诊治效果。具体到肿瘤治疗上，医生可以把整合医学理念贯穿到对肿瘤的医疗实践中，并在肿瘤的诊治中，为患者提供全程式、一站式整合型医疗服务。

师从樊代明多年、深谙整合医学精髓的深圳市第三人民医院消化内科主任张筱茵一直在临床实践中摸索。她应用整合医学理念成功诊治了许多危重疑难复杂病例。“外地的患者也有专门来深圳找我们看病的，高超的医术固然重要，但我认为整合医学理念为病人带来全方位的诊治深得患者心是一个更重要的因素。”张筱茵说。

“这几年我们特别注重按照现代医学模式来构建学科的发展规划，即精准医学与整合医学两种模式相辅相成。”陆伟介绍，按照这样的理念，我们一方面大力推进精准医学模式，成立了肿瘤精准检测与转化中心，辅助各个学科在肿瘤治疗方面能够跟上时代步伐，在临床和研究方面都将取得更大进步。

另一方面，根据整合医学的模式，天津医科大学肿瘤医院大力发展多学科联合诊疗团队，组建了多个癌症诊疗中心，如肝癌防治研究中心、肺癌诊治中心、胃癌诊治研究中心等。在乳腺癌诊疗方面，更加强调多个学科联合开展日常诊疗工作，包括乳腺一科、二科、三科，乳房再造科，乳腺内科以及相关乳腺影像科及病理科等。

“我们强调各学科既有各自的特点，又要整合在一起，形成优势互补。”陆伟介绍，在日常的工作中，医院也注重把内科、外科、放疗、影像、病理这些科室结合在一起，发挥各科团队的优势，为肿瘤患者量身打造更符合其个体化需求的精准的科学诊治方案。（记者 陈 曦 通讯员 朱 芸）