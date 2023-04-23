北京举行“健康快车”眼科义诊

中新网北京4月22日电 “这虽然是搭建在火车上的医院，空间较小，却为我解开了心结。”4月22日，70岁的北京市民于女士来到停靠在北京市丰台区的“健康快车”做免费眼部检查，她说，“我患有眼底病，一直不知道该怎么对待。刚刚大夫讲解了我的病情，并告诉我平时应该注意什么，这种义诊对我们有眼科病的人来说是件好事。”

于女士所说的这列“健康快车”停靠在中国铁路北京局集团有限公司北京车辆段(以下简称“国铁北京车辆段”)。据国铁北京车辆段相关负责人介绍，这列火车预计于5月5日出发前往新疆，开行时间持续3个月。车辆编组4节车厢，设有眼科手术室、病人休息室等，将有2名车辆乘务员全程跟车，确保医生们顺利接诊、手术。

启程前，中华健康快车基金会与国铁北京车辆段于22日联合举办“健康快车”开放日义诊活动。中国人民解放军总医院(301医院)的多位眼科医生参与了当天的义诊。该院屈光专家田春雨介绍道，此举主要是为民众进行眼科检查和知识普及，希望帮助人们更多地了解幼儿及青少年近视防治、电脑族与干眼症、老年常见眼病防治、糖尿病视网膜病变的危害等常见眼科病症。

“健康快车”是中国唯一建在火车上的慈善眼科医院，从1997年开行至今有26年。它是由香港慈善人士方黄吉雯在香港回归之际组织发起的公益项目。如今，它已成为一个由香港和内地各界人士共同运营的慈善品牌。

中华健康快车基金会秘书长郭伟表示，“健康快车”已从一列“香港光明号”发展到“澳门光明号”、“中国石化光明号”等三列火车正在服役。今年，“健康快车”将前往8个城市，已经出发的两列车，一列现已停靠在河南洛阳，另一列即将于5月初抵达山东德州。

中华健康快车基金会秘书长郭伟介绍，截至目前，“健康快车”累计行程遍布全国28个省市自治区，停靠过202个站点，先后治愈22万名白内障患者。此外，该慈善品牌还于2016至2019年组织中国医生团队赴斯里兰卡、缅甸、巴基斯坦和乌兹别克斯坦，开展“一带一路”国际光明行，治愈白内障患者2000名。