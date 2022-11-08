直播预告：胃胀、反酸、嗳气……怎么办？中医教你养胃清肠

秋冬季节天气转凉，又到了胃肠疾病高发的季节。怎样解决胃胀、胃痛、反酸、嗳气等症状困扰？胃病讲究“三分治，七分养”，除了遵医用药之外，日常饮食搭配合理必不可少。

11月9日，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请北京市中医研究所循证中心主任李博做客直播间，详细讲解中医养胃方法。

专家介绍：

李博，首都医科大学附属北京中医医院主任医师、北京中医药循证医学中心秘书长、北京市中医药研究所临床流行病学与循证医学中心主任、第五批全国优秀中医临床人才、第七批全国老中医药学术经验传承人。

擅长：慢性胃炎、便秘腹胀、胃食管反流、肠易激综合征、胃癌前病。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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