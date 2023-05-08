中国科研人员开发出可精准检测与治疗癌症的纳米粒子

据新华社武汉5月6日电 （记者谭元斌）我国科研人员成功开发出一种能够实现癌症精准检测与治疗的纳米粒子，可显著降低癌症检测治疗过量使用药物带来的副作用。相关研究成果近日已发表于国际知名学术期刊《先进材料》。

记者6日从中国科学院精密测量科学与技术创新研究院了解到，该院周欣研究员团队利用肿瘤微环境与正常组织的差异，开发出了一种可智能识别肿瘤的纳米粒子GQD NT。这种纳米粒子通过在肿瘤中不断变形，延长了粒子内的药物在肿瘤中的驻留时间、增强了药物在肿瘤中的穿透性，以极低的药物剂量实现了癌症的长时磁共振成像检测与高效治疗。

据团队专家介绍，药物过量是造成癌症检测与治疗副作用大的主要原因。这是因为现有药物对病灶的靶向不足，难以富集于肿瘤区域，且在病灶部位停留时间短，需要进行大剂量注射以达到预期成像检测与治疗效果。

据悉，GQD NT是一种模块化自组装纳米粒子，可以使用十分简易的步骤将药物分子封装于其中，通过肿瘤微环境促发GQD NT变形，逐步提高药物在病灶部位的富集浓度。小鼠实验发现，GQD NT在癌症检测中的造影剂使用量仅为现有临床技术的6%至22%。在注射后4至36小时内，肿瘤部位的造影剂与正常组织对比度高，边界明显，极大延长了磁共振成像时间。