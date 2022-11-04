读懂常见结节 解开健康心结

开栏的话

定期体检非常重要。每次体检后拿到报告单时，该如何看？血脂异常、超重、脂肪肝、甲状腺结节……体检报告上一般都有哪些常见异常的表述？该如何应对和改善？本版今起推出“读懂体检报告”系列报道，为您解读体检报告的门道。

体检报告上的“结节”二字，曾经让不少人寝食难安。什么是结节？结节距离癌症到底有多远？

“结节与癌症相差甚远，因为九成以上的结节都是良性的，需要引起重视的结节只是非常小的一部分，通常低于5%。面对结节，大家既不必过度担忧，也别置之不理。放松心情，正视结节，努力健康生活。”北京朝阳医院体检中心副主任徐爱民介绍，结节指在影像学检查中与周围组织密度不同的新生物，从病理性质看，可分为良性和恶性。

徐爱民介绍，随着影像学手段和检查技术的进步，发现结节变得越来越容易。当前，体检中检出率较高、较为常见的结节有肺结节、乳腺结节和甲状腺结节。

肺结节

警惕混杂密度结节

除了核酸检测，新冠肺炎另一个重要筛查手段就是肺部CT。正是由于这项预防性检查，很多没有症状的肺部结节被人们发现，“肺结节”一词进入了更多人的视野。

“胸片或CT片上直径小于3厘米的肺占位病变叫结节，直径大于3厘米的结节称为肿块。”徐爱民介绍，在影像学检查例如CT检查结果中，肺结节表现为密度增高的阴影，“看起来像与正常肺组织密度不同的团块影，可以是圆形或不规则形状，可单发或多发、边界清晰或不清晰。”

专家介绍，胸片难以发现1厘米以下的病灶，但低剂量CT可以发现3毫米以下的肺小结节。随着体检的普及，肺结节的检出率越来越高，高检出率在帮助人们提升肺癌早期发现率的同时，也可能给公众带来一定的心理负担。

在有的人看来，肺结节似乎始终伴随着变成肺癌的风险，令人提心吊胆。对此，徐爱民表示，虽然目前还缺少肺结节发病率的研究，但在有关肺癌筛查研究的数据中，肺结节的总检出率约为20%—30%，“这是一个很高的比例，但是其中95%以上的肺结节是良性病变所导致的，不必过度担心。”徐爱民指出，导致肺结节的良性病变包括：细菌感染，如金黄色葡萄球菌等；良性肿瘤，如纤维瘤、血管瘤等；血管性疾病，如肺动静脉畸形、肺静脉曲张等；炎性疾病，如肉芽肿性多血管炎等。

发现肺结节该怎么应对？“越大的结节恶变的可能性越高，需要咨询医生并定期随访。”徐爱民介绍，一般来说，对小于6毫米的肺小结节，建议年度复查胸部CT即可；对大于或等于6毫米的肺结节，医生会根据结节的部位、大小、形态、密度，有无毛刺、分叶和胸膜牵拉等综合判断危险程度来决定复查的间隔时间，因此要在医生的指导下进行密切随访。

若在随访过程中，肺结节没有明显进展、没有异常增大，一般被认为是良性病变或低风险结节，根据医生建议继续定期观察即可；若在随访过程中，肺结节有增大趋势，则需要引起高度重视，尽早规范诊治。

什么样的肺结节需要引起重视？

“根据密度的不同，肺结节一般可分为实性结节、磨玻璃结节和混杂密度结节（也叫部分实性结节）。”徐爱民说，通常结节的密度比较高的称为实性结节；密度低于实性结节、高于正常肺组织，在影像学上看起来像磨砂玻璃一样的结节是磨玻璃结节；而混杂密度结节既有磨玻璃结节的特征，同时伴有实性成分，在以上3种结节中危险程度相对高，需要引起重视。

乳腺结节

养成自查乳腺习惯

在不少人看来，乳腺疾病的发生与情绪不佳关系密切，对此有人调侃道：“忍一时乳腺增生，退一步乳腺结节。”乳腺结节与不良情绪关系大吗？

“截至目前，医学上还没有确切的答案。”徐爱民说，“临床上怀疑乳腺结节与感染、损伤、生活习惯、环境、基因、激素内分泌等可能都有关系，但是情绪不佳确实影响身心健康，建议大家注意调节情绪，少生气。”

什么是乳腺结节？“乳腺结节是在影像学检查中发现的乳腺内的一种形态学改变。”徐爱民表示，大多数乳腺结节都是良性的，乳腺增生、乳腺囊肿、乳腺纤维腺瘤、乳腺炎等良性病变都可以表现为乳腺结节。

如何发现乳腺结节？“患者可通过乳腺超声、钼靶等检查手段初步鉴别乳腺肿块的良恶性，直径不超过1厘米的乳腺结节一般定期复查即可。”徐爱民介绍，目前在乳腺B超报告中，BI-RADS分级评估是目前最常用的评估乳腺结节良恶性的方法。

乳腺结节BI—RADS评估为2级及以下者，一般是良性病变，每年复查一次即可；分级为3级的结节，可每3个月—6个月复查一次，观察结节变化，若短时间内结节明显增大或分级提高，一定要提高警惕；若结节分级在4级或以上，则需要进一步检查，必要时行穿刺活检以明确性质。一些高风险的良性肿瘤，如导管内乳头状瘤、叶状肿瘤等具有恶变的可能，也建议进行手术。

一旦发现乳腺结节，体检报告上的哪些字样需要引起重视？专家介绍，例如“形态不规则、与周围组织边界不清或模糊、腋窝淋巴结肿大、簇状细小钙化、后方衰减”等，当出现这些字眼时要及时进行复查，明确病因以免耽误治疗。

“建议女性养成自查乳腺的好习惯。”徐爱民指出，相比于1年1次的体检，自查可以更及时地发现身体的变化，“可以在洗澡时观察和触摸乳房有无异常变化，手指指腹从下往上托着乳腺触摸有无异常包块，如果有异常包块或异常疼痛，要及时就诊。”

甲状腺结节

无需过度担心癌变

“甲状腺位于人体颈部正前方，像一只蝴蝶覆盖在气管的前外侧面。”徐爱民介绍，甲状腺结节是出现在甲状腺内部的异常增生的细胞团块，增生性疾病、肿瘤性疾病、自身免疫性疾病及炎性疾病等情况均可能出现甲状腺结节，“甲状腺结节非常常见，有报告显示，体检人群中有20%发现甲状腺结节，且女性多发于男性，这可能与女性体内的雌、孕激素有关。”

甲状腺结节需要进行手术吗？“对于甲状腺结节，最重要的是看结节是良性还是恶性。”徐爱民介绍，95%以上的甲状腺结节是良性的，不影响甲状腺功能，也不影响人们生活与工作。良性的甲状腺结节，除非直径过大，导致影响美观或产生吞咽困难、呼吸困难等压迫症状，通常无需特殊治疗，注意定期随访即可。如果是恶性肿瘤，首选通过手术清除干净。

有人担心，现在的甲状腺结节是良性的，以后万一转变为恶性怎么办？徐爱民介绍，有研究发现，甲状腺癌和甲状腺良性结节具有各自独立的“生长树”，甲状腺癌是从正常甲状腺直接发展而来，与良性结节没有直接关联。也就是说，对于确诊为良性的甲状腺结节，没必要担心会演变为癌症。但目前的检测方法存在一定的假阴性可能，即甲状腺癌可能会被误诊为良性。因此，对于存在可疑征象的甲状腺结节，即使被诊断良性，仍需要进一步检查。

如何区分良性还是恶性？专家介绍，目前筛查和鉴别甲状腺结节性质的首选方法是超声检查，不仅可以明确结节的存在，还能了解结节的大小、数量、形状等。“如果超声检查提示结节纵横比大于1、形态不规则、边界不清、低回声或极低回声、点状强钙化时，这个结节就要引起高度重视，建议进一步诊断，如果确诊及时采取最优治疗方案即可。”徐爱民指出，相比较于其他癌症，甲状腺癌治疗效果较为理想，因此不需要过度担心。