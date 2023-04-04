直播预告：“人体生命腺——甲状腺”你了解多少？

甲状腺是位于我们喉结下方气管两侧的一个蝴蝶状的腺体。我们的生长发育和身体代谢都是由甲状腺激素来进行调节。甲状腺也被称为“人体生命腺”，它如果出现问题，会对各个器官系统功能产生不同程度影响。

4月4日14:00，中日友好医院普外科乳甲外科主任医师鲁瑶将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，围绕甲状腺疾病相关问题进行交流分享。

嘉宾简介

鲁瑶，教授，中日友好医院普外科乳甲外科主任医师，中国医师协会外科医师分会甲状腺外科专业委员会委员，中国研究型医院学会甲状腺疾病专业委员会委员，中国研究型医院学会甲状旁腺及骨代谢疾病专业委员会委员，海峡两岸医药卫生交流协会海西甲状腺微创美容外科专家委员会委员，中国医疗保健国际交流促进会甲状腺疾病分会常委，中国中医药研究促进会乳腺病专业委员会常务委员。

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