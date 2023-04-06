儿童甲状腺炎症特点发现

俄罗斯国立秋明医科大学科研人员近期根据一名少女的临床病例，描述了儿童自身免疫性甲状腺炎（甲状腺炎症）的特征。研究人员称，可在没有并发症和住院的情况下实现甲状腺功能的正常化。

自身免疫性甲状腺炎是一种由免疫细胞攻击人体自身功能细胞引起的甲状腺炎症性疾病，这种疾病的初始症状有时是非特异性的，从而使疾病难以早期诊断。

自身免疫性甲状腺炎发展下去会导致甲状腺组织逐渐遭到破坏，器官无法充分发挥功能，激素减少，甲状腺功能减退。在晚期病例中，儿童可能会出现克汀病（身心发育迟缓），成人可能会出现黏液水肿（面部和颈部皮肤黏膜肿胀）。

患有自身免疫性甲状腺炎的儿童可能在身体、性和智力发育方面落后，罹患各种慢性病的可能性是同龄人的1.5到2倍。

秋明医科大学生物化学系副教授尤莉娅·博尔德列娃称，科研人员基于一个在学校体检时偶然发现的临床病例，介绍了儿童自身免疫性甲状腺炎的治疗特点。通过超声波检测到甲状腺体积增加，实验室确定甲状腺激素水平发生变化，并诊断出高水平的特异性抗体。据此，初步诊断为甲状腺功能减退症。

博尔德列娃称，儿童自身免疫性甲状腺炎的诊断、临床、病程和治疗的特殊性，任何专业的医生都应记住。例如，甲状腺细胞对L-甲状腺素罕见的个体高度敏感值得特别关注，需要纠正治疗。首要任务是及时诊断甲状腺功能是否异常，并提高居民对甲状腺疾病预防的认识，强调使用碘盐的重要性。