第四届科普大赛“甲状腺短视频专区”入围名单揭晓

近日，第四届“互联网+健康中国”科普大赛“甲状腺短视频科普专区”入围名单揭晓。作为科普大赛的一个重要板块，“甲状腺短视频科普专区”以短视频形式，对甲亢、甲减、甲癌、结节等甲状腺相关疾病和机理进行科普。

“甲状腺短视频科普专区”初赛阶段，根据参赛作品的阅读及点赞量数据进行综合评价：其中，作品阅读数占比30%，作品获赞数占比70%，每个组分别入围5个参赛作品，共计20个参赛作品进入决赛。截至目前，“甲状腺短视频科普专区”作品总浏览数高达290万次，作品点赞数远超32万次。

“甲状腺短视频科普专区”决赛拟于12月24日开展，届时将按照甲亢组、甲减组、甲癌/结节组、其他组四大组别进行比拼，由评审团为每组作品打分，决出十佳科普视频、大众喜爱作品各1名。每组包含5个决赛作品，每组晋级的5位选手依次进行4分钟以内的作品展示和演讲，待所有选手演讲完毕后，由专家、媒体、大众三大评审团打分并点评，敬请期待。

据悉，为贯彻落实《关于建立健全全媒体健康科普知识发布和传播机制的指导意见》文件要求，推动健康科普知识质量提升，增加优质健康科普知识供给，人民健康联合多方力量启动了第四届“互联网+健康中国”科普大赛，并设立“甲状腺短视频科普专区”，旨在促进人民群众对甲状腺健康的认知，助力提升甲状腺相关疾病的防治能力。