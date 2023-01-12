专家：认识甲状腺疾病 关注甲状腺健康

甲状腺是一个控制人体新陈代谢的腺体，合成分泌的甲状腺激素控制身体的许多功能，包括能量代谢、产热以及生长发育。当甲状腺发生变化或突变时，会影响生命的各个阶段。

第四届“互联网+健康中国”科普大赛——甲状腺短视频科普专区中的优秀作品详细、生动地讲解了甲亢、甲减、甲癌等多种甲状腺疾病。

什么是桥本氏甲状腺炎？

门诊上，关于桥本甲状腺炎的高频提问接踵而至。这到底是一种怎样的疾病，又该注意什么呢？上海交通大学医学院附属仁济医院徐栋医生在《得了甲状腺炎不用吃消炎药？》作品中介绍，桥本氏甲状腺炎又叫桥本病，是一种慢性自身免疫性甲状腺炎症，好发于30-50岁的女性人群，其中男女比例约为 1：10，是导致甲状腺功能减退，诱发甲亢或甲减的重要原因。

需要注意的是，该病在早期往往或毫无症状或症状并不典型，因此很容易被漏诊、误诊或者过度治疗。

甲亢如何诊治？

甲状腺功能亢进症（简称甲亢）是由多种病因导致甲状腺激素分泌过多引起的临床综合征。应急总医院许家子医生在作品《老婆提前更年期为哪般？》中介绍了甲亢的诊治方法，临床上体检发现“甲亢”，首先要积极查找病因，而不是想到马上去吃药治疗。

除了甲功的指标，还应该结合症状、体征，了解有无怀孕、近日服药情况，根据需要完善甲状腺自身抗体、甲状腺超声、甲状腺摄碘131率测定或甲状腺核素显像等多种检查。

针对第一类甲亢，可根据病因选择抗甲亢药物、放射性131碘、手术等治疗。对于第二类甲亢，如果甲亢不严重，症状轻，通常无需抗甲亢治疗，只需对症治疗即可。如果患者甲亢严重，症状明显，可以小剂量、短期口服抗甲亢药物，定期复查，根据病情及时减量或停药，以免导致严重甲减。

甲减是怎么引起的？

随着孕期甲状腺功能检查的普及，孕期发现甲状腺异常者增多，特别是亚临床甲减。在《孕妈的破“减”成“蝶”》作品中，来自南京医科大学附属逸夫医院的许琳医生对孕期甲减问题进行了科普。

先天性原因：

①甲状腺不发育或发育不良。

②先天性缺陷造成合成甲状腺激素的一些酶的缺乏，使甲状腺激素的合成发生障碍。

③全身很多组织有甲状腺激素的受体。有这种受体，甲状腺激素才能发挥作用。当先天性原因引起组织的甲状腺激素受体的缺陷，尽管甲状腺激素的量不少，也会由于受体的缺陷，使甲状腺激素不能发挥作用，从而出现甲减表现。

后天性原因：

①长期缺碘，使合成甲状腺激素的原料不足，因而甲状腺激素的生成减少。

②甲状腺手术时，将甲状腺全部切除，或切除的甲状腺组织过多。也可引起甲减。

③放射性131碘治疗时，131碘用量过大，使甲状腺组织破坏过多，也可出现甲减。

④各种甲状腺炎造成甲状腺组织的破坏可以引起甲减。

什么是甲状腺癌？

照镜子时观察脖子变粗了？单位组织体检，做颈部超声检查，发现问题了？这些是甲状腺癌的表现吗？惠州市中心人民医院的王晓龙医生用一首《抗癌大侠》告诉我们别害怕以及如何抗癌。

乳头状癌：发病率较高，约占80%-90%。恶性程度较低，一般预后好。

滤泡状癌：发病率约2%-10%，恶性程度中等，通过手术治疗、碘131治疗，可治愈，预后较好。

髓样癌：发生率约1%-5%。中度恶性，手术治疗为主，预后效果一般。

未分化癌：未分化甲状腺癌占甲状腺癌发病率的1%-2%左右。高度恶性，浸润广泛，难以手术，且存活率差，其5年生存率低于10%，是最严重的甲状腺癌类型。

甲状腺癌术后能否怀孕，什么时候才能怀孕？

甲状腺癌女性患者是否能拥有自己的宝宝？来自北京大学第三医院的李慧医生在《当分化型甲状腺癌遇上备孕》中表示，甲状腺癌术后并不会影响生育，所以答案是肯定的。

对于怀孕时间的选择，应注意在手术前尽可能不要怀孕，因为怀孕和哺乳会刺激肿瘤生长，不利于产后疾病的治疗。通过规范的手术治疗将肿瘤切除干净，在确保肿瘤没有复发的情况下，半年到一年左右可以怀孕。

术后需要进行I131治疗者，最好遵循专业医师的意见。一般建议女性甲状腺癌I131治疗后12个月后才能怀孕，男性则是6个月后才能生育。根据临床经验结合文献报道，I131治疗甲状腺癌后导致流产的危险性甚至低于饮酒、吸烟等因素。I131治疗甲亢和甲状腺癌是安全的，在专业医师的指导和规范的治疗下，一般不影响生育，不导致遗传损害。