结节离癌症有多远？重庆开展肿瘤防治宣传活动

重庆大学附属肿瘤医院13日启动全国肿瘤防治宣传周系列活动。 重庆大学附属肿瘤医院供图

当前，随着人们对健康体检的重视，肺结节、乳腺结节、甲状腺结节检出率持续上升。这些结节距离癌症有多远？如何预防？

每年的4月15日至21日是全国肿瘤防治宣传周。重庆大学附属肿瘤医院13日启动宣传周系列活动，通过举办大型健康义诊、发放健康宣传折页、开展健康科普直播以及举行抗癌公益活动等方式，帮助民众提高防癌抗癌意识。

甲状腺结节是甲状腺最常见的一种病症。重庆大学附属肿瘤医院头颈肿瘤中心主任吴剑介绍，目前研究和统计显示，在所有的甲状腺结节患者中，约有85%是良性结节，剩下约15%为恶性结节，也就是通常所说的甲状腺癌。

重庆大学附属肿瘤医院13日启动全国肿瘤防治宣传周系列活动。 重庆大学附属肿瘤医院供图

吴剑表示，甲状腺结节虽然良性居多，但依然有部分是恶性，所以不能掉以轻心。如果不幸罹患甲状腺癌，通过早发现、早治疗，不仅治愈率高且复发率小。日常生活中，要合理搭配饮食、均衡碘类摄取、不要酗酒、避免负面情绪等。此外，筛查是早期发现癌症和癌前病变的重要途径，尤其是高危人群，要重视肿瘤筛查，定期进行体检。

乳腺结节距离乳腺癌有多远？重庆大学附属肿瘤医院乳腺肿瘤中心主任曾晓华介绍，乳腺结节是疾病的表现症状，通过乳腺超声、乳腺X线检查都可以发现。“约有80%的乳腺结节是良性疾病，尤其是长期存在又无明显增大的结节，比如乳腺增生、乳腺囊肿和乳腺纤维腺瘤等。”

曾晓华说，面对结节，既不必过度但心，更不应置之不理，保持良好生活习惯，控制雌激素摄入，控制饮酒，低脂饮食，适当运动等。如果有乳腺癌家族史，可进行遗传咨询，体检发现异常要及时就医。

“引起肺结节的原因很多，吸烟、空气污染、肺部受到病菌感染以及从事粉尘多的工作等。”重庆大学附属肿瘤医院胸部肿瘤中心主任江跃全表示，临床诊断显示，90%以上的肺小结节都是良性的，“肺结节不等于肺癌，发现肺结节第一步就是请专业医生诊断，医生会根据形态、大小、位置等进行综合判断是随访观察还是及时切除”。

“我们希望通过肿瘤防治宣传周等健康节点，持续输出正确的防癌抗癌知识，转变民众‘谈癌色变’的错误思维。”中国抗癌协会副理事长、重庆大学附属肿瘤医院党委书记吴永忠说，近年来，重庆积极推进健康中国重庆实践，围绕肿瘤的“防、筛、诊、治、康”五大关键环节，构建重庆肿瘤防治体系，帮助市民做好预防和筛查，提升基层医疗机构诊疗水平。(完)