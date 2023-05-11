专家带你认识“大脑杀手”脑胶质瘤

神经系统疾病与大脑有着千丝万缕的联系，其中脑血管病、脑肿瘤是神经系统最常见、最复杂的疾病。脑胶质瘤作为最常见的原发恶性脑瘤却并不为大众所熟悉。脑胶质瘤究竟是种什么样的疾病？近年来，中枢神经系统各部位复杂难治性肿瘤有哪些治疗新进展？近日，南方医科大学南方医院神经外科主任漆松涛做客人民好医生客户端科普直播时，进行了详细解说。

据漆松涛介绍，脑胶质瘤指起源于脑神经胶质细胞的肿瘤，占所有原发性神经系统肿瘤的40%左右，是神经系统中最常见的、最致命的、疗效最差的恶性肿瘤。近年来，脑胶质瘤的死亡率呈上升趋势，以胶质瘤为多发的神经肿瘤已成为青少年肿瘤第一位的死亡原因。“一旦确诊，患者的生存时间短、生存质量差，因此通常也把它叫做‘脑癌’。”漆松涛表示，“很多人都认为确诊了胶质瘤就意味着收到了死亡通知书，但其实并不是这样。这也让我们意识到加强大众对疾病认知的重要性，努力做好宣传患教工作。”

目前脑胶质瘤的发病机制尚不明确，可能与环境改变、化学物理以及病毒因素、基因变异有关。漆松涛介绍，目前较为明确的危险因素有两个，长时间暴露于高剂量电离辐射和与罕见综合征相关的高外显子基因遗传突变相关。此外，亚硝酸盐食品、病毒或细菌感染等致癌因素也可能参与脑胶质瘤的发生。专家呼吁，临床医生和专业的科研工作者要加强对胶质瘤的临床追踪和科研，知己知彼才能百战不殆。

“由于发病部位的特殊性，脑胶质瘤并无较为明确的早期、晚期之分，临床常评估危险、不危险。”漆松涛如是说，起源与大脑神经细胞，却影响整个生命系统。脑胶质瘤可以发生于任何年龄段，产生症状与肿瘤恶性程度、患者年龄、部位、生长速度等因素有关，最常见的症状包括颅内压增高、神经功能障碍和癫痫发作三大类。患者会出现头痛、恶心、呕吐、癫痫发作、精神症状、语言障碍、运动障碍、感觉异常、视力下降、视野缺损、性格改变、记忆力下降等。

目前脑胶质瘤治疗方法主要包括手术、放疗、化疗、靶向治疗、肿瘤电场治疗等。漆松涛介绍，对于患者而言，脑肿瘤治疗第一步是手术，目的是在保功能情况下尽可能最大化切除肿瘤。切除肿瘤后根据病理决定下一步治疗措施。随着新治疗方式的不断深入研究，产生了物理治疗的新手段，例如肿瘤电场治疗。其原理是在中频的电场频率作用下，破坏肿瘤细胞的分裂增殖，抑制肿瘤生长。并且不对正常细胞产生干扰，可以与传统治疗方式结合取得较好疗效。目前肿瘤电场治疗可应用于新发、复发的胶质母细胞瘤（四级脑胶质瘤）治疗。

漆松涛说：“生老病死是我们必须面临的，要调整好个人心态，建议大众加强对疾病的基础认知，不要讳疾忌医。医务人员也要提高自身诊疗水平与素养，奉行勤勉仁爱、术精德厚的医学宗旨。也希望广大的患者朋友及家属能够拥有信心，在专业医生的帮助之下，相信大家可以收获健康，收获更加美好的人生！”