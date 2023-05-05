化疗药物首次到达人脑

科技日报北京5月4日电 （记者张梦然）治疗致命性脑癌胶质母细胞瘤的一个主要障碍是，最有效的化疗药物也无法渗透血脑屏障抵达脑肿瘤。但现在，美国西北大学医学院团队报告了一项Ⅰ期人体临床试验的结果，他们使用一种新型的颅骨植入式超声设备，打开血脑屏障，并反复将化疗药物渗透到人脑的大片关键区域以增强治疗效果。研究成果发表在新一期的《柳叶刀·肿瘤学》上。

打开血脑屏障的4分钟程序是在患者清醒的情况下进行的，患者可在几小时后回家。结果表明该治疗安全且耐受性良好，打开血脑屏障导致人脑中的药物浓度增加大约4—6倍。科学家用两种不同的强效化疗药物紫杉醇和卡铂观察到了这种增加。

此外，这是第一项描述超声处理后血脑屏障关闭速度的研究。科学家发现，大部分血脑屏障的恢复发生在超声处理后的30—60分钟内。这一发现将帮助优化药物输送和超声激活的顺序，以最大限度地将药物渗透入人脑。

对于胶质母细胞瘤患者来说，该研究是一个巨大的进步。目前可用的化疗药物替莫唑胺也能穿过血脑屏障，但它是一种弱药物。而将紫杉醇直接注射到这些肿瘤患者的大脑中虽能观察到疗效迹象，但直接注射或导致大脑刺激和脑膜炎等问题。

该研究首次使用法国生物技术公司Carthera设计的、由9个超声波发射器组成的新型颅骨植入式网格，在去除胶质母细胞瘤后，其还能覆盖与残留在大脑中的空腔相邻的一大片区域。