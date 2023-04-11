大脑发育图揭示五种疾病根源

据英国《新科学家》杂志网站8日报道，美国科学家绘制出了发育中大脑迄今最详细的基因图谱，揭示了可能影响人们罹患精神分裂症和双相情感障碍等5种疾病风险的大脑网络，有助科学家开发针对这些遗传疾病的干预措施。

此前多个科学团队研究了相对较少的大脑样本，以研究胚胎或胎儿大脑中的基因活动如何影响一个人以后患某些疾病的风险。现在，加州大学圣地亚哥分校研究团队分析了之前5项研究中涉及的654个捐赠的胚胎或胎儿大脑的数据，这些大脑的年龄介于受孕后4—39周，绘制出了迄今最详细的发育中大脑基因图谱。

研究人员将这些大脑中表达的基因与之前研究得出的与5种疾病有关的基因变体进行了比较，这5种疾病包括精神分裂症、双相情感障碍、注意力缺陷多动障碍、自闭症和抑郁症。

在分析了胚胎和胎儿大脑的数据后，研究人员确定了影响上述疾病的一些遗传途径。这些途径中的一些变体导致编码基因的部分DNA（而非全部）被细胞使用，这会产生略有不同的蛋白质，这些蛋白质可改变脑细胞的活动，并可能增加罹患上述5种疾病的风险。

研究人员表示，这些发现为上述5种疾病的遗传结构提供了见解，有望为其中一些疾病带来新的干预措施。相关研究已经提交生物预印本网站。

从芝麻粒儿大开始发育，胚胎在母体内开启一段40周的神奇旅程。在这期间，小生命的大脑结构也变得越发复杂灵敏。科研人员分析了数项研究的数据，绘制出了迄今最详细的发育中大脑基因图谱。追溯到最初的最初，便能知道发育中的大脑遇到了怎样的问题，可能导致怎样的后果。毕竟，文中提到的这5种疾病，还有太多未解之谜，科研人员也还没有找到发病的确切原因，更别说实施强有力的提前干预措施。更全面的数据，带来更前沿的认知。