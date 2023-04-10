手术、放化疗、肿瘤电场治疗——“四驾马车”共同攻克胶质母细胞瘤

脑胶质瘤是中枢神经系统最常见的原发性恶性肿瘤，危害严重。脑胶质瘤以恶性程度划分为Ⅰ-Ⅳ级。胶质母细胞瘤（GBM）是恶性程度最高的Ⅳ级脑胶质瘤。

目前我们如何治疗脑胶质瘤？未来又将有哪些新的机遇来攻克这一生命禁区？近日，人民好医生客户端邀请到了四川大学华西医院神经外科主任医师毛庆教授、四川大学华西医院神经外科主任医师刘艳辉教授为广大网友们带来相关科普介绍。

手术操作高精度 科技化诊疗脑胶质瘤

脑胶质瘤具有高致残率、高致死率、高复发率的特点。绝大部分的脑胶质瘤累积在大脑功能区，因此容易导致各种神经功能的损伤。并且由于其在精密复杂的大脑中呈浸润性生长，容易牵连到正常的组织，因此切除难度极大。毛庆介绍，胶质瘤手术的原则是最大程度安全性地切除肿瘤，要在保证神经功能和完全切除肿瘤之间把握好平衡。这对操作精度要求极高，好在目前可以通过影像定位、术中导航、术中实时影像，如B超、核磁共振等技术对手术操作进行实时观测、引导和保护。

在整个脑胶质瘤的诊疗过程中，有众多科技手段参与。对于脑胶质瘤患者综合治疗方案的制定思路，刘艳辉介绍，首先病人到神经外科进行核磁共振、影响评估等初步检查，随后进行影像诊断。若需要手术，将根据影像进行肿瘤功能、结构、代谢、与脑组织关系等多方面的详细评估，同时可以利用AI介入细化方案。外科切除后，肿瘤标本交予病理科专家进行专业分析，形成整合诊断结果。若肿瘤短期内复发或继续生长，就需要放化疗等治疗手段的介入，这也就是我们熟悉的传统的肿瘤治疗“三板斧”，即手术、放疗、化疗的结合。

“四驾马车”综合治疗提升脑胶质瘤治疗水平

随着新治疗方式的不断深入研究，产生了物理治疗的新手段——肿瘤电场治疗。其原理是在中频的电场频率作用下，破坏肿瘤细胞的分裂增殖，抑制肿瘤生长。并且不对正常细胞产生干扰，可以与传统治疗方式结合取得较好疗效。

肿瘤电场治疗的出现可提高胶质母细胞瘤患者的五年生存率。“目前，胶质母细胞瘤国内外得到推荐的一线治疗方案，就是手术、放疗、化疗和肿瘤电场治疗‘四驾马车’结合的综合治疗手段。”毛庆说。

突破丘脑胶质瘤治疗 建设多学科联合会诊模式

据介绍，华西医院神经外科脑胶质瘤中心自成立以来，对包括丘脑胶质瘤在内的深部肿瘤进行了多学科协同的深入探索。丘脑在大脑中间部位，周围有许多重要的血管、功能区等，在该部位开展的手术被认为是神经系统中枢最难的手术之一。对此，毛庆介绍，通过多年的努力探索，目前深部病变已可以达到浅部半球病变同样的治疗效果。即使是高级别的丘脑脑胶质瘤，也可以突破生命禁区，让部分患者重新恢复正常的社会生活。

刘艳辉表示，华西医院神经外科脑胶质瘤中心已建成了制度全面、综合实力强的多学科会诊模式（MDT），采用并驾齐驱的方式，协同多科室合作，形成程序化、多视角的诊疗系统。另外还建设了标准操作规程规范，通过对胶质瘤患者进行级别分类，根据不同级别的肿瘤采取相应的规范流程。