机械纳米手术或改善脑癌治疗

加拿大多伦多病童医院和多伦多大学科学家联合开发了一种称为机械纳米手术的治疗肿瘤细胞的新方法，即使是对侵袭性、化疗耐药癌症也有效。研究成果发表在最新一期《科学进展》杂志上。

胶质母细胞瘤（GBM）是最常见和侵袭性的原发性脑癌。尽管目前有手术、放疗、化疗等多种治疗方案，但患者的中位生存时间只有15个月左右。

目前GBM患者的全球治疗标准包括使用替莫唑胺（TMZ）进行化疗，与仅接受放疗相比，该药物可延长患者的预期寿命约两个月。然而，随着时间的推移，GBM细胞会对TMZ产生耐药性，降低其疗效，增加肿瘤复发的可能性。

多伦多病童医院资深科学家黄熹博士和多伦多大学机械工程教授、机器人研究所所长孙钰教授提出了一种新的方法，用精密磁控制来处理耐化疗药物的GBM。黄熹指出，通过使用纳米技术深入癌细胞，机械纳米手术就像“特洛伊木马”，可从内部破坏肿瘤细胞。

磁性碳纳米管（mCNT）是一种纳米材料，是由碳原子组成的圆柱形微管，填充有铁，当被外部磁场激活时会被磁化。在新研究中，研究小组用抗体包被mCNT，该抗体可识别与GBM肿瘤细胞相关的特定蛋白。一旦注射到肿瘤中，mCNT上的抗体会使它们寻找肿瘤细胞并被它们吸收。利用旋转磁场机械地移动纳米管，可提供机械刺激。纳米管所施加的力会破坏细胞结构并导致肿瘤细胞死亡。

黄熹表示，机械纳米手术也可能在其他类型的癌症中有进一步的应用，“从理论上讲，通过改变抗体涂层和重新定向纳米管到所需的肿瘤部位，我们可能精确地摧毁其他癌症的肿瘤细胞”。