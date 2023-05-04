中国年轻人热衷追着美食去“打卡”

“五一”假期，一碗螺蛳粉，一杯奶茶，或一串烧烤，都能成为许多年轻游客跨越千里奔赴另一座城市的理由。

图为游客在柳州螺蛳粉店前排起长龙。 中新社记者 林馨 摄

连日来，各地游客因“网红小吃”螺蛳粉，慕名前来广西柳州。夜幕降临，柳州各大夜市里，螺蛳粉、炒鸭脚、炒螺蛳、炒冰等食物的香味扑鼻而来，来往食客络绎不绝。

“00后”大学生林清华，为了一碗螺蛳粉，专程从广东前来“打卡”。她表示，“知道螺蛳粉是柳州当地的特色小吃，就想来这里尝一尝最地道的味道。”

图为柳州特色小吃螺蛳粉。 中新社记者 林馨 摄

鲜滑爽口的米粉、酥脆可口的花生、浸饱汤汁的豆腐泡、配上直击“灵魂”的酸笋、滚入红彤彤的螺蛳汤。一碗“又香又臭”的螺蛳粉让食客一口入魂，欲罢不能。

与林清华一样冲着螺蛳粉来柳州的游客不在少数。每逢节假日、周末，柳州市很多螺蛳粉店前，都会排起数十米的长队。数据显示，柳州市今年一季度共接待游客2060.34万人次，同比增长55.3%。

以“打卡”美食为旅游动机的游客越来越多。“五一”假期，前往热门美食目的地山东淄博、湖南长沙等地一票难求。

图为游客在柳州螺蛳粉店前排起长龙。 中新社记者 林馨 摄

林清华还曾冲着美食到泉州、顺德，品尝面线糊、鱼生等，也想去淄博、长沙“打卡”烧烤、臭豆腐等特色小吃。她表示，“年轻一代旅游，更注重体验感，希望到不同的地方尝试不同的美食。”

与过去观光旅游不同，中国“Z世代”更重视体验式消费，乐于尝鲜。《Z世代消费力白皮书》显示，46%的“Z世代”消费者想要从消费中获得存在感。

与此同时，中国高铁不断提速、短视频和社交媒体发挥助燃效应，也让更多中小城市美食“出圈”。在短视频中，各类美食给年轻人“种草”。一张高铁票，就能开启一场说走就走的旅行。

5月2日深夜，游客在广西柳州市风情港便民夜市品尝美食。韦国政 摄

当美食成为吸引年轻人旅游的“流量密码”时，真诚则是俘获年轻人的“必杀技”。

很多城市通过升级旅游服务“宠粉”。柳州开通嗦粉、夜宵美食等公交专线，途经各螺蛳粉“网红店”、各大夜市。“五一”期间，柳州设置近200个“宠粉”志愿服务岗、增开柳江水上音乐喷泉场次、扩增行李寄存处等，全方位为旅客服务。

为“揽客”，淄博专门制定烧烤地图、开通烧烤高铁专列，并在公共厕所里配备湿厕纸、卫生巾、肠炎宁等“安心篮”。“五一”前夕，淄博发出通知，要求具备开放条件的政府单位，免费向社会开放停车场和厕所。

当下，中国“网红”城市如何变“流量”为“留量”？北京社科院研究员王鹏曾表示，热度终将消散，只有线上线下立体化营销，以点带线，形成全域联动，才能让地方特色形成一条完整产业链，进而塑造品牌形象，打造出城市名片。