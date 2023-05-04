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节后上班第一天 9个建议助你拉满开工活力值

2023年05月04日08:37 来源：人民网

编者按：五一长假告罄，人们从休闲的度假模式切换到充实的工作、学习模式，难以马上适应。这时候，可能需要一份“节后综合征”调适指南。节后上班第一天，9个建议助你拉满开工活力值。

把关专家：海军军医大学附属长征医院医学心理科主任柏涌海

编辑/设计：乔业琼 实习生曹瑞颖

(责编：乔业琼、高雷)


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