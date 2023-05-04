编者按：五一长假告罄，人们从休闲的度假模式切换到充实的工作、学习模式，难以马上适应。这时候，可能需要一份“节后综合征”调适指南。节后上班第一天，9个建议助你拉满开工活力值。

把关专家：海军军医大学附属长征医院医学心理科主任柏涌海

编辑/设计：乔业琼 实习生曹瑞颖