“健身过节”成为新时尚

今年“五一”假期，银川市的许多市民过足了“篮球瘾”。

经过五天的角逐，黄河流域九省（区）首届农民篮球邀请赛5月2日在银川落幕。比赛的获胜者分别获得了宁夏盐池滩羊、贺兰山葡萄酒以及中宁枸杞等奖品。比赛期间，各代表队还以极具特色的文艺节目助阵赛事。

随着全民健身理念深入人心，“健身过节”已经成为新时尚。今年“五一”假期期间，全国性、区域性、地方性全民健身赛事活动轮番上演，真正实现了全地域覆盖、全项目设置、全年龄化参与、线上线下相结合，据国家体育总局群体司统计，今年“五一”假期期间，全国组织各级、各类全民健身赛事活动6000余项，超过300万人参与其中。

各项球类比赛精彩纷呈

“三大球”项目参与人数多、社会影响大，长期以来深受广大群众喜爱。尤其是以“村BA”“村界杯”为代表的群众赛事活动的火爆，更是激发了广大群众的观赛参赛热情。今年“五一”期间，高水平的篮球、气排球比赛相继在全国各地举行。

“五一”假期前夕，黄河流域九省（区）农民篮球邀请赛隆重举行，来自山西、内蒙古、山东、河南、四川、陕西、甘肃、青海和东道主宁夏以及承办城市银川的10支农民篮球队伍展开角逐。

赛事恰逢“五一”假期，精彩激烈的比赛也成为10万篮球迷的节日盛宴。在景色优美的览山公园，观众们伴着湖光山色，欣赏着美丽夕阳，为参赛者加油呐喊。举办地迅速成为全国游客来宁夏的首选打卡地，赛事的举办有力刺激和带动了地方文旅消费，成为旅游经济强有力的助推器。

与此同时，全国其他地方举办的各类篮球赛纷纷火热登场。在这些“村BA”的球场上，没有鲜花横幅、电子大屏，有的只是场上球员们挥汗如雨，场边观众摇旗呐喊。这些“村BA”乡村篮球赛，大多不限年龄、职业，时间跨度长，多以乡镇为单位组队，并就近分成两个赛区进行比赛。

近年来悄然兴起的气排球赛也成为这个假期的热门运动。首届全国气排球精英邀请赛应运而生。这项在吉林举行的赛事共吸引了来自全国21个省（区、市）的103支代表队、1500多名运动员参赛。精彩的赛事让现场观众大呼过瘾。

全民健身活动全地域覆盖

“五一”假期期间，在天津静海，来自全市的1500多名群众参与全国“行走大运河”全民健身健步走活动，沿着大运河进行5公里健步走。运河沿线设置了非遗和民俗体育项目展示、“大运河非遗市集”、“静选好礼”名特优产品展卖、运河文化拍照墙等。作为驰名中外的“冠军之乡”，佟文、陈飞、王茜、于萌萌等多名奥运冠军和知名运动员也来到现场为广大健身爱好者助阵。

已举办两届的全国“行走大运河”全民健身健步走活动，如今已成为广受欢迎的全民健身赛事活动品牌。今年，主办者扩大规模，在大运河沿线的北京、天津、河北、山东、安徽、河南、江苏、浙江等8省市设主会场，非大运河沿线省（区、市）也因地制宜、因时制宜开展健步走等相关活动。

仅在河北省，就有6个市21个县（市、区）举办了健步走活动，参与人数超3万。在河北省清河县，活动现场还表演了因运河行船而衍生出的民间舞蹈花船舞《百舸争流》、表现打虎英雄武松事迹的武术表演《雄风长啸》。

作为“五一”小长假的大型群体项目之一，长三角体育节在浙江湖州启动。本次体育节按照“1+2+3+N”模式开展，即1个开幕式，2个预热项目，3个系列主题，N个赛事活动，向社会展示长三角体育一体化高质量发展的成效。体育节时间跨度长达4个月，3大系列的20多项赛事活动轮番上演，来自江浙沪皖等四省市的参赛总人数将超过6000人。

赛事活动聚焦一老一少

四年一届的老年人综合性体育活动——第四届全国老年人体育健身大会4月25日在四川泸州拉开帷幕，本次比赛共设置柔力球、气排球、健身球操、持杖健走、太极拳(剑)、广场舞、乒乓球、门球、网球等14个项目，共吸引带动近万名老年体育爱好者参赛。

老年人体育健身大会面向的是老年群体，轮滑这一新颖时尚的项目则更多吸引了年轻人的目光——今年“五一”假期，河北北戴河启动一年一届的轮滑节活动，共有来自国内20余个省（区、市）的300支代表队，1万余名轮滑运动员和爱好者相聚北戴河，交流轮滑技艺，共享轮滑盛宴。本次比赛为期4天，以轮滑马拉松、自由式轮滑、速度轮滑、轮滑球、轮滑阻拦五大竞赛项目为主体，衍生出超过11个相关的比赛、展演和轮滑交流活动，是历届轮滑节赛事活动最多的一届。

线上全民健身活动也精彩

在2022年成功举办全民健身线上运动会的基础上，2023年全民健身线上运动会也于日前重装上线。

今年的全民健身线上运动会有109家单位参与办赛，设置68个比赛项目，举行赛事活动150余场，累计报名参与人数突破1396万人，累计颁发参赛证书327万余份。据国家体育总局群体司统计，自4月20日上线以来，截止到“五一”假期结束，在已上线的18个赛事中，参赛人数突破70万人，其中报名参与棋牌类赛事的有4000余人；骑行走跑类项目中，北京市民线上走跑活动、行走大运会项目、线上跑步赛等已超过20万人报名参与；视频展演类赛事中，“舞动亚运·一起跳舞吧”青少年街舞及运动舞蹈大赛已有2800余人报名参加。

今年春节，江苏沛县八堡村举办的农民足球赛场场火爆，被人们称为“村界杯”。“五一”期间，2023年淮海经济区首届“村界杯”农民足球邀请赛再次点燃广大农村足球参与者、爱好者的热情，全民健身线上运动会参与平台全程直播了这项农民足球赛，并借助5G、VR等转播技术让线上观赛更加精彩。

（本报记者 王东）