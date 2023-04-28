直播预告：破解脑胶质瘤诊疗难 建立专科联盟

神经系统疾病与大脑有着千丝万缕的联系。其中脑血管病、脑肿瘤是神经系统最主要的疾病。脑胶质瘤是常见的原发恶性脑瘤。随着医学进步，脑胶质瘤等一系列颅内恶性肿瘤的治疗手段也发生了革命性的变化。

4月28日10:00，“人民好医生”客户端将邀请南方医科大学南方医院神经外科主任漆松涛，就“如何破解脑胶质瘤诊疗难”话题进行分享。

专家简介

漆松涛，主任医师，教授，博士生导师。现任南方医科大学南方医院神经外科主任，中华医学会神经外科分会副主任委员、中国计算机辅助外科协会副主任委员、中国神经科学学会基础与临床分会副主任委员、中国医师协会胶质瘤委员会常委及中华医学小儿神经外科学组荣誉组长。

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