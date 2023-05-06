今日立夏 养生要注意这几点

今日，我们迎来夏季的第一个节气“立夏”。春日渐远，夏日初来，天文学中，立夏是夏季开始的标志。此时，我们该如何养生呢？就此人民网记者采访了河南中医药大学第一附属医院主任医师王庆波。

王庆波表示，夏季养生有两个要点：一是顺应自然，养护阳气。夏季自然界阳气最旺，万物竞相生长，人体的阳气也最盛，此时如顺应自然界规律养阳，可达到事半功倍的效果。二是五脏养生中重点是养“心”。中医理论认为，“夏”对应于五脏的“心”。进入初夏时节，人们常感到浑身不适、头痛、失眠、倦怠等。所以，五脏调理的重点是心脏。

早睡早起

立夏之后，昼长夜短，天亮得早而黑得晚。在自然界阳盛阴虚的气候变化下，人们可较春天稍晚点睡觉，一般建议在23时之前睡觉，以顺应阴气的不足；早上应早点起床，以适应阳气的充盈与盛实。同时，中午可小憩半小时到1小时，以保持下午精力充沛。

常食葱姜

饮食上，要把握“春夏养阳”的原则，选择温补阳气、有辛味生发的食物。姜和葱都属于阳性食物，有助于人体阳气生发。而且，适量食用葱姜可开胃健脾、增进食欲，防止肚腹受凉及感冒。同时，夏季宜适当多食红色的食物以养心，如西瓜、樱桃、番茄、胡萝卜、红豆、牛羊肉等。另外，夏季气候炎热、暑热当令，心火易于旺盛，容易出现胃肠道疾病，膳食调养中应以低脂、低盐、低糖的清淡饮食为主，不宜暴饮暴食。

适当运动

夏天保健要多增加室外活动，多晒太阳，适当运动。运动以微微汗出为宜，可舒展体内阳气，调节体温，还可除湿。但也不要出汗过多，运动过度反而会损伤阳气。可以选择散步、慢跑、八段锦、太极拳等运动。

静养身心

立夏后气温升高，容易引起情绪焦躁，导致心火过旺，引发各种疾病。特别是老年人，受情绪起伏及气候外感因素的影响，发生心律失常、血压升高的情况并不少见。因此，立夏后要做到戒躁戒怒，静养身心，保持心情愉悦，以降心火。可用食指指腹对巨阙穴按揉2至3分钟，能够调节心脏功能，起到养心安神的作用。（视频制作：实习生朱鑫媛）