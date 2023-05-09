直播预告：5G赋能医疗 脑胶质瘤“智慧医疗”发展新方向

胶质瘤，是来源于神经系统胶质细胞和神经元细胞的肿瘤统称，常发生在大脑和脊髓，被认为是神经外科治疗中最棘手的难治性肿瘤之一。应对胶质瘤有哪些治疗方法？在新技术不断发展的趋势下，脑胶质瘤的诊疗又有哪些新尝试？

5月10日15:00至16:00江苏省人民医院神经外科主任尤永平将来到直播间，就5G远程医疗支持下的脑胶质瘤全程管理的相关内容进行分享。

专家简介：

尤永平，江苏省人民医院神经外科主任，主任医师，教授，博士研究生导师。中国脑胶质瘤医疗质量控制工作组学术委员会主任委员，中国医师协会脑胶质瘤专业委员会主任委员，中国医师协会神经外科医师分会常务委员，江苏省医师协会神经外科医师分会会长，江苏省医学会神经外科学分会副主任委员，中国脑胶质瘤协作组副组长，中国神经科学学会神经肿瘤分会副主任委员，南京市医学会神经外科分会主任委员，江苏省肿瘤个体化医学协同创新中心脑胶质瘤研究所所长。

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