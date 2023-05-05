牙膏蘸水不会影响刷牙效果

网络上长期流传着这样一个说法：刷牙时牙膏蘸水会影响洁齿效果，而且蘸水后美白牙膏或脱敏牙膏的功效也会大打折扣。

那么，这样的说法靠谱吗？就此科技日报记者采访了相关专家。

在解答这个问题前，我们先来了解一下牙膏的主要组成成分。

资料显示，通常牙膏主要含有3种成分，摩擦剂、保湿剂和水。摩擦剂一般为碳酸钙和碳酸氢钙，主要对牙面起到摩擦作用，去除牙齿表面污物、使牙面光洁。保湿剂和水，能够使牙膏维持一定的湿度，不至于干燥。

“牙膏蘸水并不会影响刷牙效果，反而一些牙膏需要水的配合才能发挥更好的效果。”南昌大学附属口腔医院牙周科主任叶芳在接受科技日报记者采访时表示。

“使用功能性牙膏时，建议先蘸水再刷牙更好。”叶芳解释道，功能性牙膏如美白牙膏通常利用过氧化钙等成分漂白牙齿，而过氧化钙只有遇水才能够分解出发挥漂白效用的过氧化氢。而脱敏牙膏的功效成分主要为可溶性钾盐，其遇水才能够解离出钾离子。

除此之外，健康人群口腔中的唾液自带水分，牙膏蘸不蘸水使用都没有太大关系。但如果唾液分泌异常，或者牙膏膏体相对黏稠，可能蘸水才是更合适的选择。

至于一些人担心的，牙膏蘸水后，其摩擦力会下降。叶芳指出：“水的加入通常不会对牙膏中摩擦剂的去污能力产生重大影响，因为绝大多数摩擦剂都难溶于水。”。

专家表示，相比牙膏使用方式，要保持口腔健康，采用正确的刷牙方式更重要。使用巴氏刷牙法正确刷牙、定期进行口腔检查，可以有效地预防牙周疾病的发生。

除此之外，想保持口腔健康，还要定期进行口腔检查。专家建议，定期口腔检查就是在没有口腔疾病或自己没有感觉到口腔有问题的情况下，定期让牙医进行口腔健康检查，而不是已经发现有问题才去就医。一般来说，成人每年应进行一次口腔检查，儿童则应每半年进行一次口腔检查。（记者 罗朝淑）