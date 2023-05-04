运动可致血液中免疫细胞增多

芬兰科学家开展的两项最新研究得出结论称，仅仅10分钟的锻炼就能增加血液中免疫细胞的数量，这对抗癌非常重要。相关论文刊发于最新出版的《科学报告》和《生理学前沿》杂志。

最新研究负责人、图尔库大学研究助理缇娅·科伊武拉表示，以前人们认为，癌症患者在确诊后应该休息。但现在有越来越多研究表明，锻炼可改善癌症的预后，不过锻炼如何控制癌症仍是未知数。

鉴于此，她们开展了两项研究，旨在了解短期运动对癌症患者免疫细胞的影响。这两项研究涉及28名新确诊的淋巴瘤和乳腺癌患者。研究过程中，患者进行了10分钟的骑行运动，科学家们在其运动前、中、后分别采集了血液样本，分析并比较了运动前后血液样本中几种不同免疫细胞（白细胞）的数量。

结果发现，运动过程中，淋巴瘤患者血液中细胞毒性T细胞（能破坏癌细胞）和自然杀伤细胞的数量有所增加，除此之外，还增加了白细胞、中间单核细胞和B细胞的数量。而且，两组患者的运动强度与免疫细胞数量的变化之间存在联系：患者的心率和血压升高得越多，进入血液的免疫细胞就越多。

科伊武拉表示，虽然结果表明，运动强度越高，免疫细胞从储存器官转移到血液中的数量就越多，但仅10分钟的轻度或中等强度运动就会导致血液中免疫细胞数量的增加，这对抗癌至关重要。