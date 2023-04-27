新型凝胶可完全治愈侵袭性脑肿瘤

美国约翰斯·霍普金斯大学化学和生物分子科学家将抗癌药物和抗体结合在溶液中自组装成凝胶，以填充手术切除脑肿瘤后留下的微小凹槽。目前的药物难以到达并抑制肿瘤生长，而新型凝胶可到达手术可能错过的区域，且提供的药物100%治愈了患有侵袭性脑癌的小鼠，这一惊人的结果为胶质母细胞瘤患者带来了新希望。研究结果25日发表在《美国国家科学院院刊》上。

研究人员表示，新型凝胶似乎触发了小鼠身体在对抗胶质母细胞瘤时难以自行激活的免疫反应。当团队用一种新的胶质母细胞瘤重新挑战幸存的小鼠时，它们的免疫系统在没有额外药物的情况下单独击败了癌症。这种凝胶似乎不仅可抵御癌症，还可帮助重新连接免疫系统。

尽管如此，手术仍至关重要。直接将凝胶应用于大脑而非手术切除肿瘤只有50%的存活率。研究人员称，手术可能会减轻一些“压力”，并让凝胶有更多的时间来激活免疫系统对抗癌细胞。

该凝胶溶液由紫杉醇制成的纳米尺寸细丝组成，紫杉醇是美国食品药品监督管理局（FDA）批准的治疗乳腺癌、肺癌和其他癌症药物。细丝提供了一种载体来递送一种名为aCD47的抗体。通过均匀地覆盖肿瘤腔，凝胶在几周内稳定释放药物，其活性成分保持在注射部位附近。

通过使用这种特异性抗体，研究团队正试图克服胶质母细胞瘤研究中最艰难的障碍——靶向巨噬细胞，巨噬细胞是一种有时支持免疫但有时又去保护癌细胞的细胞，允许肿瘤积极生长。

【总编辑圈点】

目前，胶质母细胞瘤的首选治疗方法之一是由美国科学家在20世纪90年代开发的一种植入膜剂，商业上称为Gliadel，在手术切除肿瘤后也能将药物输送到大脑中，并显示出较高的存活率。但是，这次新凝胶带来的数字是“100%”！我们基本不会在癌症疾病的模型中看到100%的存活率。因此，只要想到这种凝胶有极大可能改变胶质母细胞瘤患者的生存曲线，就极其振奋人心。科学家们下一步面临的挑战，则是将这一了不起的实验室现象，转移到临床试验中。