青少年成HPV感染高峰人群，宫颈癌该如何预防？

宫颈癌的年轻化趋势已经愈发明显。近日，中国子宫颈癌三级规范化防治蓝皮书发布会在京举行。多位专家、一线医疗工作者在会上指出，当前中国子宫颈癌，子宫颈癌发病率和死亡率还在上升，为达到在2030年消除宫颈癌的阶段性目标，当前还面临诸多挑战。

中国HPV感染年龄呈现双高峰

子宫颈癌已经成为一项困扰全球女性健康的高发疾病，主要是由高危型 HPV 持续感染导致。

发布会上，中国疾病预防控制中心慢病中心原主任王临虹带来的今年刚发布的ICO全球HPV相关数据报告提示，HPV几乎导致100%的子宫颈癌。数据中显示出，子宫颈癌几乎100%都是高危HPV感染。

王临虹特别指出，中国HPV在年龄分布上呈现出不同于国外的两个高峰：17-24岁女性高危HPV感染呈现高峰状态，40-44岁又出现高峰。

王临虹认为，青少年成为HPV感染的高峰人群与性生活有关。2012年调查数据显示，在20-24岁年龄组初次性行为的中位数是19岁，15-19岁年龄组的中位数是17岁，有提前趋势。20-24岁是44%。在城市地区，15-19岁年龄组中有超过10%的性活跃女孩，20-24岁年龄组中性活跃比例将近44%。因此，青少年在性行为方面有很值得担忧的地方。

成年人HPV感染是另一个高峰状况。2019年有198项研究的中国系统综述，数据显示中国25-45岁普通成年女性中，高危HPV感染率高达19.9%，这意味着：平均每5个人中，就有1人感染高危型别HPV。

北京协和医学院群医学及公共卫生学院教授乔友林表示，中国子宫颈癌发病率和死亡率还在上升，尽管上升势头会慢慢减缓，但发病年龄年轻了将近5岁。他指出，目前面临的主要挑战还是疫苗不够，特别是9-14岁，筛查覆盖率不到一半。

如何更好地预防子宫颈癌？

发布会上，多位专家提到，接种疫苗是第一道防线，筛查是消除宫颈癌的关键，多项举措并举才能加速宫颈癌的防控。

王临虹在会上介绍了HPV疫苗对中国女性提供的更好的保护作用。

数据显示，二价疫苗和四价疫苗，可以预防70%的子宫颈癌；九价疫苗是目前覆盖型别最多的，包括最常见的16、18、52和58，可以预防90%的子宫颈癌。同时，HPV疫苗对子宫颈病变也有保护作用，无论是对青少年还是对成人都有非常持久的效果，此外，对特殊人群也能够提供很好的保护。

“HPV感染到宫颈癌的发生需要很长的一个时间段和窗口期，给了我们很多机会进行干预。”上海交通大学医学院附属仁济医院妇产科主任医师狄文在发布会上指出，HPV感染后，80%的人可以消除。如果是高危持续感染，会有病变，但也有54%可以逆转。

他表示，感染HPV后可通过十年甚至更长的时间发生宫颈癌，但要有一个好的干预措施才能把这些宫颈癌感染消除。

在他看来，宫颈癌筛查特异性高、敏感性高。怎样在阴道镜下更加精准地发现病变渠道，甲基化在这方面能对现在常规的筛查有漏诊，或者不尽如人意的地方进行弥补。

多方合力加速中国消除子宫颈癌进程

“如果说人类消灭天花可以跟登上月球相同辉，也可以说今天消除子宫颈癌就是给广大妇女一片明朗的天空。”发布会上，中国医学科学院北京协和医院郎景和院士说。

他提到，2020年11月17日，WHO发布包括中国在内承诺和签署的关于加速全球消除子宫颈癌的战略。

其中，如果2030年能达到90%的15岁前女孩都可以接受高质量的HPV疫苗接种，70%的35-45岁的妇女都可以得到高质量的筛查，90%的子宫颈癌前病人都能够得到很好的治疗，那么未来，子宫颈癌的发病将降到4/100000，死亡率降低300%的目标就可以实现。

国家卫健委妇幼健康司妇女卫生处处长徐晓超在发布会上表示，现在宫颈癌筛查工作和HPV接种工作，经费投入不足，筛查覆盖面距离要求还有很大差距，宫颈癌防治信息距离实现闭环管理还有距离。

针对这些问题，2023年1月，以国家卫生健康委1号文的形式印发中国加速消除宫颈癌行动计划，整个文件针对东西方提出一揽子消除宫颈癌的策略措施，为下一步实现消除宫颈癌提供比较明确的指南和规范。

蓝皮书的出版和《蓝皮书》接下来将开展的全国解读巡讲，将对下一步加大宫颈癌的预防宣传倡导，促进中国宫颈癌三级预防措施落地落实，加速中国消除宫颈癌进程中发挥积极重要作用。