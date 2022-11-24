直播预告：肺上发现小结节 应多久复查CT

随着人们对健康意识的增强，体检成为了大家监督身体健康的首选项，而在体检报告中，有人会看到“肺部长结节”的结果，不免有些惊慌。我该怎么办？严重吗？会癌变吗？

11月25日14:00，上海市交通大学附属胸科医院肿瘤外科主任医师谭强将做客直播间为你答疑。

嘉宾简介

谭强，上海市交通大学附属胸科医院肿瘤外科主任医师，医学博士，博士生导师。中华医学会组织修复与再生分会青年委员会副主任委员。中国抗癌协会肺癌专业委员会中青年学组委员。中华医学会医学工程学分会干细胞工程专业委员会委员。

擅长：

精准（2.5-3公分）单孔胸腔镜肺叶肺段切除术，2公分单孔胸腔镜肺楔切术等胸外科极限微创手术，肿瘤免疫治疗，气管外科。

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