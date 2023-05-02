世界防治哮喘日：哮喘预防 你需要注意这些过敏原

今年的5月2日是世界防治哮喘日。什么是支气管哮喘？平时如何预防？在本期《1分钟养生课》上，同济大学附属同济医院呼吸与危重症医学科执行主任徐镶怀为广大网友讲解相关知识。

“支气管哮喘是一种常见的慢性呼吸系统疾病，可以预防和控制，大多是因为过敏或者遗传等原因造成的。”徐镶怀表示。

徐镶怀说，支气管哮喘的常见症状有呼吸困难、气喘，此外还有很多患者可能单独表现为咳嗽，或者单独表现为胸闷。有些人甚至首发症状是咳嗽，或者咽部发痒，或者喉咙部有不舒服的感觉。

那么，预防支气管哮喘需要注意什么？徐镶怀建议，支气管哮喘患者应积极检测过敏原，如果对海鲜、水果、牛奶等过敏，要尽量少食用；如果对粉尘螨、屋尘螨等过敏，要定期清洗床单、被套，并晾晒，尽量少用毛毯、地毯等；如果对猫、狗等过敏，要慎养宠物。此外，蟑螂也是诱发哮喘急性发作的常见因素，所以家里要保持清洁。

如果哮喘患者急性发作怎么办？徐镶怀表示，一般已经诊断为哮喘的患者，家里都备有急救药物，要及时服用。若能缓解，可以等到第二或者第三天再择期就诊。如果服用急救药物后，患者仍然气喘严重，要及时到医院就诊。“一般情况下，此时采用的药物副作用较大，因此支气管哮喘患者在平时就应规范治疗，遵从医嘱。”

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