国庆开车出行，“腰”不“腰”注意点什么？

国庆假期来临，难得休闲放松的时间，很多人都安排了自驾游，但是长时间开车久坐，往往会腰背部出现不适，甚至患上腰椎间盘突出。如何避免久坐导致的腰痛？同济大学附属同济医院脊柱外科副主任医师于研为广大网友讲解相关知识。

于研介绍，人的脊柱自上而下由颈椎、胸椎、腰椎、骶尾椎构成，共由33节椎骨所组成。一般成年后骶尾椎融合在一起，其余的脊椎连同椎间盘、周围的韧带、软组织，共同组成一个活动自如且有强大支撑力的链条状结构。

“脊柱有它正常的生理曲度，从后方看，脊柱的冠状面是垂直对称的；从侧方看，脊柱的失状面有四个生理弯曲，分别是颈椎前凸（约25度）、胸椎后凸（30-40度）、腰椎前凸（55-65度）、骶椎后凸。脊柱失状面呈‘S'形，可以加强直立姿势的稳定性，且可以缓冲震荡。”于研说。

于研表示，很多人在开车时会前倾过度，导致腰椎由原来的生理前突变成完全直的腰椎，长期保持这一姿势容易导致腰背部出现不适，甚至患上腰椎间盘突出。

“考虑到很多汽车座椅的设计，在人体腰部和颈部的位置与座椅之间会有一个空隙，这样是非常不利于腰颈部的保护。”于研建议，可以安排腰托和颈托，在腰椎和颈椎前凸的位置增加一个托起，减轻长时间坐姿对腰颈部的压迫。

“此外，在有条件的情况下，要尽量避免长时间开车，一般连续开车45分钟以上，最多不超2小时，需适当休息几分钟。”于研补充说。

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