世界防治哮喘日：关于哮喘 你必须要了解的那些事

哮喘是一种顽固的慢性气道炎症性疾病，在春夏交替之际易发。今年的5月2日是世界防治哮喘日。人民网记者采访了武汉大学人民医院（湖北省人民医院）呼吸与危重症医学科副主任医师邹进晶，与您聊聊哮喘那些事儿。

邹进晶介绍，哮喘是一种常见的呼吸道慢性疾病，如果治疗不及时可导致不同程度的通气功能障碍，严重的会出现呼吸困难，甚至危及患者生命。哮喘早期的症状主要表现为咳嗽、胸闷、气短、呼吸困难、反复发作的喘息等，并且多在夜间或凌晨发作或加重。多数患者症状可自行缓解或经过治疗缓解，但容易反复发作。

“血缘亲人没有哮喘，并不代表本人就一定不会患哮喘。”邹进晶表示，哮喘的发生主要由遗传因素和环境因素导致。哮喘是一种有遗传倾向的疾病，可能与体内多种易感基因有关，发病有家族聚集现象。但除了易感基因外，环境因素对最终是否发生哮喘也有很大的影响。引起哮喘的环境因素包括：过敏原，即各种特异和非特异性吸入物，如尘螨、花粉、真菌、动物毛屑等；化学物质，如二氧化硫、氨气、油漆等；食物，如鱼、虾、蟹、蛋、牛奶等；药物，如阿司匹林等；感染/微生物，如细胞、病毒、原虫、寄生虫等；营养因素，如缺乏维生素D等；环境污染，如烟雾环境、雾霾等。

确诊为哮喘，是不是终身要跟体育运动“说再见”？邹进晶说，确实有部分患者得了运动性哮喘，运动可作为一种单独的诱发因素。多数哮喘患者如果接受规范治疗、注意避免环境刺激因素，可以做到不影响日常工作和生活，也不妨碍参加一般的体育运动。运动性哮喘患者需要注意控制好运动的强度和时间，如果有发作倾向应尽快停止运动，并建议随身携带缓解哮喘症状的药物。

“哮喘患者应最大限度在日常做好自我照护，才能降低发病的几率。”邹进晶表示，日常生活中，哮喘患者要谨防过敏原；避免有害气体和干冷空气刺激；戒烟戒酒；积极预防和治疗呼吸道感染；按时服药及熟练掌握药物装置。同时，推荐哮喘患者做好哮喘日记，内容包括当日的气温、饮食、运动和工作情况，以及药物使用情况等。日记有助于医生正确评估哮喘的控制水平和治疗效果。（视频制作：实习生杨依莎）