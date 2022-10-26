直播预告：走近中医经方——运用经方治疗男科疾病

传统中医有着众多的流派，经方是其中拥有自己独特理论体系的一个法门。经方是指汉代以前经典医药著作中记载的方剂，以张仲景的方剂为代表。

中医经方有哪些特点？如何将经方运用到男科疾病的治疗中？10月26日“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请邀请中日友好医院男科副主任医师柯明辉做客直播间，详细讲解男科疾病的中医治疗方法。

专家介绍：

柯明辉，医学博士、中日友好医院男科副主任医师。兼任北京中西医结合学会生殖医学专业委员会委员等多个学术组织委员。

擅长：

男性不育、前列腺增生、慢性前列腺炎、男性性功能障碍、男性更年期等疾病的中西医诊疗，临床善用中医经方治疗男科疾病。

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