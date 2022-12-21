国外优势毒株会在我国引发新一轮流行吗

“BQ.1和XBB是新的奥密克戎变异分支，它们在一些欧美国家已经成为优势毒株。”在12月20日的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心病毒病所所长许文波介绍，近3个月以来，我国已经监测到包括BQ.1、XBB在内的130多个奥密克戎的亚分支。

新的优势毒株已经传入我国，会引发新一轮流行吗？已经感染过新冠病毒的人还会发生再感染吗？

新变异株流行情况可实时监测

据介绍，新冠疫情防控策略优化之后，中国疾控中心病毒病所根据多个新冠病毒亚型在我国共循环的现实情况，制定了《我国人群新冠病毒变异株监测工作方案》。方案要求每个省选3个城市，每个城市选一个哨点医院，每个哨点医院每周采门诊急诊病例15例、重症10例和所有死亡病例的标本进行基因组测序和分析，并且在一周内，把测序数据上传中国疾控中心病毒病所建立的国家新冠病毒基因组数据库中。

许文波介绍，通过上述方案，可以实时动态监测新冠病毒奥密克戎系列变异株在中国流行的动态及其各个亚型的构成比例，具有潜在生物学特性改变的新变异株，包括临床表现、传播力、致病力等，为疫苗研制、诊断试剂评价（包括核酸和抗原等）提供科学依据。

新毒株在我国尚未形成优势传播

由于BQ.1和XBB的传播力和免疫逃逸能力增加，因此在其他国家逐渐转变为优势毒株。那么，它们在我国的表现如何呢？

当前监测结果显示，包括BQ.1、XBB在内的130多个奥密克戎的亚分支输入我国。其中，50个亚分支引起关联的本土病例或者暴发流行。而BQ.1及其亚分支已经在9个省49例病例中检出，XBB亚分支在3个省11个病例中检出。

“BQ.1和XBB在我国尚未形成优势传播。”许文波介绍，目前在我国传播的病毒还是以BA.5.2、BF.7为主。

“但其传播优势会逐渐增加。”许文波表示，监测分析认为，BQ.1、XBB和BA.5.2、BF.7以及其他50多个输入的亚分支可能会形成一个共循环。

“在BQ.1和XBB流行的国家，其重症率和死亡率没有显著增加。”许文波表示，目前看来，新的主流变异株在其致病力方面与奥密克戎其他系列变异株没有明显区别。

从预防BQ.1和XBB方面来讲，许文波认为，和预防其他奥密克戎变异株一样，每个人都要做好自己健康的第一责任人。

为了监测新毒株的致病力有没有变化，研究机构将通过监测新毒株的基因组变异和临床特征结合起来。许文波说，如果病毒感染后的临床特征发生任何变化，会将其和基因组特征联系起来进行研判，但是暂时还没有发现BQ.1和XBB在国内外引起重症病例和死亡病例增加的报道。

间隔一段时间会引发再感染

“现在我们感染BF.7、BA.5.2，如果出现新的变异株，仍然有再次感染的风险。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强坦言，感染恢复以后，经过一段时间再次感染新冠病毒，常常是由于新冠病毒变异导致的。

王贵强从再感染的可能性、再感染的间隔时间等方面一一作了介绍。他表示，目前从数据来看，奥密克戎毒株再次感染风险高于之前的德尔塔和原始毒株。一般二次感染出现前会有一段间隔期，不会是感染以后很快再次感染。

“突破性再感染的时间间隔和临床表现是密切相关的。”王贵强说，间隔时间越短，症状越轻，间隔时间越长症状会偏重，这和免疫有直接关系。瑞典的一个研究发现，二次感染或者三次感染奥密克戎不同的毒株症状较轻，基本上都是无症状感染者或者轻型病例。

王贵强同时强调，老年人应避免再感染。有研究显示，老年人如果再感染，有一部分病人会患上重症甚至死亡。因此，要充分认识到疫苗接种可以降低二次感染的发生和严重程度，再次建议老年人和有基础病的人尽快接种疫苗。